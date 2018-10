Sport

Vielseitige Flugeinlagen

Malte Bürger

Baden. Teilweise wirkte es so, als sei die Lahofhalle zu einem Flugplatz verkommen. Spektakuläre Sprünge gibt es beim Volleyball in der Dritten Liga zuhauf, doch was der TV Baden und der SSF Fortuna Bonn an diesem Sonntagnachmittag vor allem in der Offensive boten, das konnte sich wahrlich sehen lassen.