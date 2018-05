Telefon: 0 42 97 /229 E-Mail: kg.posthausen@evlka.de

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Von Constanze Ulbrich

"An Gottes Segen ist alles gelegen", sagte schon lächelnd die Großmutter. Ein Satz zwischen vielen ihrer Geschichten. Ein frommer Spruch von Oma? Weisheit und Lebenserfahrung? Getragen von dem Erlebnis, dass es immer eine Kraft gab, die durch Freud und Leid hindurchtrug. Ja, so ist es für die Oma und die vielen anderen, für die der Glaube Kraft zum Leben ist. "An Gottes Segen ist alles gelegen", das ist ein Satz für einen einzelnen, der in sein Leben zurückblickt oder einen Ausblick in seine Zukunft wagt.