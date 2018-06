Während der Übung mussten sich die Helfer aus großen Höhen abseilen. (Chb· Fr)

"Als Übungsszenario wurde angenommen, dass flächendeckend die Energieversorgung zusammengebrochen war. Dadurch waren Wasser-, Lebensmittel- und Kraftstoffversorgung nicht mehr gewährleistet. Dies führte zum Zusammenbruch des öffentlichen Lebens", erzählt Döring.

Schon das Verlegen des gesamten Ortsverbandes in das Einsatzgebiet war eine echte Logistikleistung. Der Zugtrupp wurde losgeschickt, um einen sicheren Weg zu erkunden. Dabei mussten die Kameraden Durchfahrtshöhen für Lastwagen genauso beachten wie das zulässige Gesamtgewicht bei Brücken oder die Breite von Wald- und Feldwegen.

Das THW Achim wurde für die Nacht zunächst nach Nienburg verlegt, um am nächsten Morgen von dort in das Einsatzgebiet in Loccum zu starten. "Schon während der Anfahrt mussten die THWler besondere Hindernisse überwinden", erzählt Döring. So wurden die Fahrzeuge von bettelnden Kindern aufgehalten, die Barrieren erstellt hatten. Auch bewaffnete Milizen erwarteten die Kameraden und erzwangen die Herausgabe von Material und Lebensmitteln. "Grund für diese Übungseinlagen war, dass mehrere Achimer speziell für Auslandseinsätze ausgebildet sind. Hier stellten sie ihre erlernten Fähigkeiten im Umgang mit Extremsituationen wie Überfällen und Kidnapping unter Beweis", erklärt die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit.

Das Loccumer Übungsgelände stellte die Retter vor einige Herausforderungen. Gesichert mit Bergsteigerausrüstung seilten sich die Einsatzkräfte die Hänge hinab und suchten das Gebiet nach Verletzten und Toten ab. Schon nach kurzer Zeit wurde die erste verletzte Person gefunden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen, wurde die Patientin zunächst von einem Sanitäter des THWs vor Ort versorgt und dann mittels Rettungskorb den Abhang hinaufgezogen. Nach und nach fanden die Einsatzkräfte noch weitere Verletzte, die mit unterschiedlichen Rettungsmethoden aus ihren Lagen befreit werden mussten. So wurde eine Person von einer tonnenschweren Betonplatte begraben, die die Achimer mit Stahlseilen und einem sogenannten Greifzug anhoben. Eine weitere Person musste aus einem Bunkerloch gerettet werden. Um in dieses zu gelangen, bauten die Einsatzkräfte aus Holzstämmen einen sogenannten Dreibock. Hierüber ließ sich ein Helfer in den Bunker hinab.