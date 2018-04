Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wasser, Licht und Wolken

Fischerhude. Für kommenden Sonntag, 29. Juli, 15 Uhr, bietet Kuratorin Petra Hempel eine Führung durch die aktuelle Poppe-Folkerts-Ausstellung "Wasser, Licht und Wolken" in Fischerhude an. Sie zeigt die Verbindungslinien des Malers zu den Künstlerorten, stellt den 1911 errichteteten Malerturm am Weststrand von Norderney in einen Zusammenhang mit Daubignys und Monets Malbooten sowie Otto Modersohns Malkarren und erläutert das Prinzip. Folkerts gehört zu den bedeutenden deutschen Seemalern. Er begann seine Studienlaufbahn als königlicher Marinemaler und wurde Schüler von Ludwig Dettmann und Gregor von Gebhardt. Die Beherrschung der figürlichen Malerei schlägt sich in zahlreichen Fischerbildern und Porträts nieder. Ein kollegiales Multitalent, das den Seglerverein auf Norderney mitbegründete und alle Fahrten auf dem eigenen Segelschiff machte. Folkerts gehörte auch zu den führenden Mitgliedern des Norderneyer Künstlerbundes in den Zwanzigerjahren. Auch die Ausstellung August Haakes, Aktbilder und Porträts, und Susanne Stuwe-Thiels "Fischerhuder Ansichten" werden erläutert. Die Ausstellung des Kunstvereins, Im Krummen Ort 2, ist geöffnet von 11.30 bis 17.30 Uhr.