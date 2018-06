Beim Ferienspaß der Thänhuser Feuerwehrleute kam auch Wasser zum Einsatz. So sollte beispielsweise ein Stapel Dosen mit einem D-Rohr, dieser hat den geringsten Durchmesser der üblichen Feuerwehrschläuche, umgespritzt werden. Das Bild zeigt Marlea bei ihrem Versuch. (Chb· Butt)

Thedinghausen. Eine begehbare Brücke errichten, mit einer Konserve in Teamwork Wasser aus einem Planschbecken holen und mit einer Kübelspritze Dosen von einem Tisch schießen – beim Ferienspaß der Thedinghauser Feuerwehr lernten die Kinder nicht nur etwas über die Arbeit der ehrenamtlichen Brandbekämpfer, sie erlebten bei zehn Spielen einen abwechslungsreichen Nachmittag auf dem Erbhof-Gelände. Ortsbrandmeister Timo Cordes konnte zu dem Aktionstag 30 Kinder aus der Samtgemeinde Thedinghausen im Feuerwehrhaus begrüßen. Darunter auch einige, die nicht zum ersten Mal beim Feuerwehr-Ferienspaß waren: "Ich bin fast immer hier, weil es abwechslungsreich ist und wir später mit den Schläuchen spielen dürfen", freute sich Franziska Fechter.

Viele Spiele mit Wasser

Nachdem die Kinder durch die Fahrzeughalle getobt waren und die großen roten Einsatzfahrzeuge erkundet hatten, startete die Spaß-Olympiade. Teamgeist war beim Spiel "Konserve am Band" gefragt. Dabei war eine Dose an vier Stellen mit einer Schnur verbunden. Am Ende des etwa zwei Meter langen Bandes positionierten sich die Mitspieler. Diese hatten die Aufgabe, durch geschicktes Auf und Ab ihrer Schnüre, die Konserve in ein Planschbecken zu tauchen. Das aufgenommene Wasser sollte dann in ein zwei Meter entfernt stehendes Becken transportiert werden. Hatten die Kinder den Dreh erstmal raus, klappte es auch mit dem Transport des nassen Gutes. Nur das Eintauchen des Behälters in das Planschbecken wollte bei einigen Gruppen nicht so ganz klappen.

Etwas einfacher aber körperlich nicht minder anstrengend gestaltete sich das Kübelspritzen-Dosenschießen. Mit einem kleinen Strahlrohr in der Hand sollte ein etwa zwei Meter entfernt stehender Stapel Dosen umgespritzt werden. Für den nötigen Wasserdruck musste jede Gruppe selbst sorgen. Je schneller die Jungen und Mädchen eine Kübelspritze betätigten, desto kräftiger schoss natürlich das Wasser aus dem Schlauch.

Ein Bogen bildet eine einfache aber stabile Brücke – das lernten die Ferienspaßler eine Ecke weiter. Hier lagen acht Holzelemente, die an den Seiten unterschiedliche Winkel und Rundungen aufwiesen. Richtig zusammengesteckt bildeten die Klötze eine Rundbogenkonstruktion, die von den Mädchen und Jungen sogar betreten werden konnte. Erst als das letzte Teammitglied die Seite gewechselt hatte, wurde die Zeit gestoppt. Auf das Tempo kam es auch beim Wassertransport an. Drei Minuten hatten die Kinder Zeit, um mit einem Schwamm möglichst viel Wasser in ein anderes Behältnis umzufüllen.