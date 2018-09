Renate Vogel-Stelling lädt zur Atelier-Ausstellung ein. (Sabine Von D. Decken)

Meereswesen, Nixen, die sich mit üppigen Formen zumeist nackt oder knapp bekleidet dem Betrachter in schwungvollen Linien präsentieren, sind die markanten Merkmale vieler Bilder in Vogel-Stellings Werk. In über 60 Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland hat die Malerin ihre Exponate gezeigt. Ihre künstlerische Ausbildung in der freien Malerei absolvierte sie zwischen 1986 und 1990 in Nizza, Worpswede und Bremen. "Ich war damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagt die Malerin.

Ihre Begegnung mit dem Maler Professor Patrick Maiche in Nizza, der ihr großes Talent erkannt habe, sei entscheidend für ihr Werk geworden. 1996 wird Vogel-Stelling vom Bremer Senat autorisiert, ihre beiden Großgemälde "Grenzen-los" und "Prager Botschaft, 1989" anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Bremen im Congress-Zentrum auszustellen. Ihr Großwerk "Quo Vadis" erhält einen Eintrag im Documenta-Archiv, Kassel. 1997 begegnet sie Michail Gorbatschow im Park-Hotel in Bremen, dem sie ihr Werk "Grenzen-los" überreicht, das in der Moskauer Gorbatschow-Stiftung ausgestellt wird. 2006 zeigte sie ihre Arbeiten in Brüssel, 2007 in Wien.