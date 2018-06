Angekündigt war das Petra Landwehr Duo mit Wellness für Ohren und Seele. Walter Lukasch stellte in seiner Einführung fest, dass die bekannte Achimer Sängerin erwachsen geworden sei und jetzt mit anderen als den bisher gewohnten Tönen zu überzeugen wisse. Das Publikum begrüßte Petra Landwehr und ihren Dou-Partner Till Simon mit warmem Applaus. Die versprach einen Abend mit Songs die ihr gefallen und die sie gerne singt.

Es herrscht die für Veranstaltungen der Kulturreihe des Golfclubs kennzeichnende Clubatmosphäre im Wachtelkönig. Man kommt, um sich zu treffen, zu feiern und mit guter Musik unterhalten und verwöhnen zu lassen. Gemütliche Enge begünstigt die gute Stimmung. Mit einem freundlichen "Hello" von Lionell Richie begrüßt Petra Landwehr ihr Publikum musikalisch.

Spätestens mit Gary Moores "Still got the blues", von Till Simon mit bemerkenswertem Arrangement am Piano begleitet, schafft sie die für den Abend bestimmende Atmosphäre. "Jessie paint the pictures" von Joshua Kadison kündigt sie mit den Worten an: "Da wird jetzt ein Insider genau hinhören." Den Song über echte Freundschaft, Vertrauen und Lebensträume trägt sie mit großer Intensität vor. Sinngebend für den Abend kann man die Zeile des Songs sehen: "Jessie, you can always sell any dream to me."

Ronan Keatings Song "When you say nothing at all" präsentieren die beiden Musiker im Duett. Petra Landwehrs soulige Stimme und die sonore Stimme von Til Simon harmonieren bestens und geben dem Song eine starke Ausstrahlung. Das Publikum lässt sich nicht lange bitten und singt den Refrain sogar zweistimmig mit. "Toller Chor", bedankt sich Petra Landwehr.

Zu dem von Charlie Chaplin für Modern Times geschriebenen Song "Smile" greift Til Simon zur Gitarre. Zu seinem rhythmisch akzentuierten Spiel bildet Petra Landwehrs soulig weiche Stimme einen farbigen Kontrast. Mit kräftigem Applaus freut sich das Publikum über den gefühlvoll vorgetragenen Song.

"Jetzt wird‘s anstrengend" kündigt die Sängerin "One" von U2 an. Mit Rockröhre, sonorem Bass und kräftigem Gitarrenspiel zeigen die Künstler, dass sie auch das Metier der Rockmusik beherrschen. Mit Songs von Frank Sinatra, Julia Stone, Bruno Mars und Whitney Houston beweisen sie eine große Bandbreite musikalischer Stile und Epochen. Dabei gelingt es Petra Landwehr, ihren eigenen Stil zu pflegen ohne die Aussage der Originale zu vernachlässigen.

"Jetzt müsst ihr mir ganz doll die Daumen drücken. Das Lied singe ich zum ersten Mal life", fordert sie das Publikum auf und stimmt mit klarer Stimme Whitney Houstons "The greatest love of all" an. In den Refrain stimmt das Publikum beseelt mit ein und offenbart ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Mit lang anhaltendem Beifall verlangt es Zugaben.

Mit "You‘ve got a friend" von Carole King und dem Titelsong aus dem Film Night Shift "That‘s what friends are for" stellt Petra Landwehr abermals ihr Geschick bei der Auswahl ihrer Songs unter Beweis. "I just call out your name", singt das Publikum beseelt mit und bedankt sich noch einmal mit großem Applaus für den schönen Abend.