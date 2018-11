Das mulmige Gefühl, seine Umgebung nicht zu kennen, die Hoffnung, sich mit den anderen Schülern gut zu verstehen und im Unterricht mithalten zu können: Jugendliche, die nach einem Umzug neu an einer Schule sind, haben diese Gefühle meist. Doch es kann noch viel schwieriger sein. Wenn man in der Schule steht etwa und nicht einmal die beruhigenden Worte des Lehrers versteht, wenn alles, aber auch wirklich alles neu ist: Sprache, Land, Regeln und die eigene Rolle.

So geht es den Kindern, die in einer Achimer Sprachlernklasse eingeschult werden. In der Regel kommen diese Jugendlichen, die kein alltagstaugliches Deutsch beherrschen, in der Liesel-Anspacher-Schule unter – doch auch das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium hat nun eine solche Klasse aufgebaut.

Die Leiter beider Schulen freuen sich über die bislang so gute Zusammenarbeit aller weiterführenden Schulen der Stadt. Doch sie beklagen auch, wie schwer es für die Kollegen und vor allem die Schüler ist, sich einzufinden. Denn vieles müsse spontan organisiert und entschieden werden – ohne, dass man entsprechend vorbereitet werde. Gerade Flüchtlinge sind es derzeit, die eingeschult werden. In den Grundschulen würden dafür nicht einmal eigene Klassen existieren, gibt Liesel-Anspacher-Schulleiter Dominik Lerdon zu bedenken und lobt die Arbeit der dortigen Pädagogen. Nicht einmal zusätzliche Lehrerstunden gebe es für die Aufgabe, Kinder mit wenigen bis gar keinen Deutschkenntnissen in den Unterricht zu integrieren.

Für die älteren Schüler gibt es immerhin eigene Sprachlernklassen, erklärt Lerdon. Doch hier sitzen 16 Schüler aus den unterschiedlichsten Ländern mit dem unterschiedlichsten Vorwissen. Es können Kinder sein, deren Eltern aus europäischen Ländern wie Spanien, Finnland oder Italien her gezogen sind, um eine neue Karriere zu starten – und denen keine Zeit blieb, die Sprache vorab zu lernen. Es können aber auch höchst traumatisierte Jugendliche sein, die gerade noch in einem Krisengebiet lebten.

Wer was kann? Bei Flüchtlingen kaum zu sagen. „Es ist ja nicht so, dass diese Kinder ihr letztes Zeugnis mit hierher bringen“, fasst Lerdon die Situation zusammen. „Und selbst wenn sie es täten: Wer übersetzt mir ein Dokument aus Kabul?“ Also heißt es, langsam die Fähigkeiten herauszuarbeiten. Und die Sprache lernen sie quasi nebenbei im Mathe- oder Werkunterricht. Wie wichtig der gute Kontakt zum größten Gymnasium am Ort ist, könne man kaum unterschätzen, verweist Lerdon auf Cato-Schulleiter Stefan Krolle. „Wir haben zum Teil herausragende Erfolge wegen der guten Vorarbeit“, sagt Krolle. Denn wer sich in der Liesel-Anspacher-Schule zum Beispiel als Mathe-As entpuppe, werde schnell zum sogenannten Kontaktunterricht ans Gymnasium geschickt. „Es gibt ein Mädchen, das war großartig in Mathe – und hat auch blitzartig Deutsch gelernt“, gibt Krolle ein Positiv-Beispiel. Wobei der Erfolg nicht nur dem Fleiß des Mädchens anzurechnen sei, sondern auch der „Klassengemeinschaft und den Lehrerinnen und Lehrern“, unterstreicht Krolle.

Doch so erstaunlich sich die ein oder andere Biografie hier in Achim entwickele, so schwierig sei die Vorgeschichte. „Wir hatten da ein syrisches Mädchen – der Vater war Professor in Kabul – das ist in Syrien geboren und über Griechenland, Italien und Spanien zu uns gekommen“, zählt Lerdon die Stationen der Schülerin auf. „Das ist ein Marathon“, verdeutlicht der Pädagoge. Es sei wunderbar, dass die junge Frau einen guten Hauptschulabschluss hingelegt habe – und nun daran arbeite, Polizistin zu werden. Doch die Vielschichtigkeit der Herkunft bedeute große Arbeit.

Wie versichert man einem Kind aus einem Bürgerkriegsland, dass Feueralarm in Deutschland nichts Schlimmes bedeutet? Wie geht man damit um, dass es etliche kleine Missverständnisse gibt zwischen Lehrern und den Schülern, die nur eine Handvoll deutscher Wörter kennen? „Ich habe mich lange gefragt, warum einige der Kinder partout nicht das Wasser aus den grünen Glasflaschen trinken wollten“, gibt Lerdon ein Beispiel. Letztlich habe sich herausgestellt: „Bei ihnen in der Heimat kommt aus grünen Flaschen immer Seife.“

Krolle ergänzt, dass die kritische Auseinandersetzung mit einem Thema auch klugen Köpfen schwer fällt – weil sie aus ihrer Heimat gewohnt sind, zu glauben, was man ihnen sagt. Probleme wie fehlende Ausstattung der Schüler, die oft unvermittelt vor der Tür stehen und unterrichtet werden sollen, gehören auch zu den Alltäglichkeiten in den Sprachlernklassen. „Wir übernehmen oft Dinge, die so gar nicht zu unseren Aufgaben gehören“, sagt Lerdon und Krolle fragt sich laut, warum sich im Kultusministerium nicht besser auf die vielen Kinder eingestellt wurde, mit denen man doch längst hätte rechnen müssen.

Bei allen Widrigkeiten müssten die Kinder allerdings „schnellstmöglich wieder an Erfolge herangeführt werden“, ist sich Lerdon sicher. Was sie durchgemacht haben, sei oft nicht erkennbar, aber eine möglichst stabile, positive Umgebung unumgänglich. Schwierig sei da, dass die Kinder oft genauso plötzlich wieder verschwinden wie sie kamen. „Sie sind blitzartig wieder weg,“ sagt Krolle über die Schüler, die zum Beispiel abgeschoben werden. Das sei nicht nur für die betreffenden Jugendlichen schwer. Auch die Gleichaltrigen aus dem gemeinsamen Unterricht oder die ehrenamtlich engagierten älteren Nachhilfelehrer unter den Schülern würden davon getroffen, dass ihnen unvermittelt ein Mitschüler genommen werde. Krolle: „Das schwebt wie ein Damokles-Schwert über den Köpfen hier.“