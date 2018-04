Anschließend können sich kleine und große Festbesucher mit Kinderschminken, Sandsieben und Luftballonweitflug vergnügen. Zudem gibt es eine Fotoausstellung. Für magische Momente sorgt Zauberer Friedrich. An Kaffee, Kuchen und Snacks soll es ebenfalls nicht mangeln. Um Anmeldungen bis zum 6. Juli wird aus organisatorischen Gründen gebeten. Dies ist unter Telefon 04204/ 687795 oder per Mail an info@werderwichtel.com möglich.

Seit 2007 gibt es in Morsum eine weitere Gruppe der Werder Wichtel mit 15 Plätzen. Ein Jahr später setzte sich die Entwicklung mit einer dritten Gruppe in Thedinghausen fort. In Emtinghausen startete 2010 die vierte Wichtelgruppe. Sie wird derzeit ausgebaut und wird voraussichtlich nach den Sommerferien mit 15 Plätzen und Ganztagsbetreuung in das neue Kindergartenjahr starten. Dann wird der Verein eine Kapazität von 50 Betreuungsplätzen für Familien aus der Samtgemeinde anbieten können.

Die jeweilige Standortwahl ergab sich aus den aktuellen Bedarfsermittlungen der Samtgemeinde Thedinghausen sowie der Existenz geeigneter Immobilien.