"Wir haben rund 3000 Bücher im Bestand", sagt Büchereileiterin Jacqueline De Neef, die auch Sekretärin der Grundschule ist. Tausend davon hat sie neu gekauft, nachdem sie dieselbe Anzahl aussortiert hatte. Der Schwerpunkt liegt auf Literatur für Kinder. Die Auswahl reicht von Bilderbüchern für die Kleinsten über Klassiker wie "Hanni und Nanni", "Harry Potter" und "Die drei Fragezeichen", über neue Serien wie "Drei Ausrufezeichen", "Vampirschwestern" und "Lola" bis hin zu Sachbüchern. Außerdem gibt es Abenteuer-Serien für Jungs, Bücher für Mädchen ab zwölf und englische Bücher.

Im Dezember wurde die Bibliothek geschlossen, die Bücher in Kartons verstaut. Seitdem stand Renovieren auf dem Programm, und dazu hatte die Leiterin tatkräftige Unterstützung: Die Mütter Angelika Knopp, Agnes Peters und Jana Sielaff packten mit an, auch an Wochenenden. "Ohne deren Hilfe hätte ich das nicht geschafft", dankte De Neef. Der Fußboden wurde geschliffen und versiegelt, Regale und Büchertröge aus Holz wurden aufgestellt, Malerin Sielaff gestaltete die Wände in warmen Farbtönen und mit einem Gemälde - und endlich wurden die Bücher wieder eingeräumt. Neu ist auch die Sitzecke mit Tisch und Hockern in kindgerechter Größe. Vor der Renovierung hatten De Neef und ihre Helferinnen den gesamten Bestand digitalisiert: "So sehe ich schnell, welches Buch gerade ausgeliehen ist."

Damit auch jeder weiß, wo die Bibliothek zu finden ist, steht in großen Buchstaben "Bücherei" im Fenster, eine Idee von De Neefs Tochter Marie, die die Buchstaben auch selbst gemalt hat. Marie und Knopps Tochter Katharina halfen außerdem fleißig beim Einsortieren der Bücher.