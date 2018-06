Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Winterzauber im November

Oyten (sot). Die Kindertagesstätte (Kita) am Berg in Oyten lädt zum Winterzauber ein. Für Sonnabend, 24. November, hat sich das Kita-Team zwischen 14 und 17 Uhr einige Aktionen einfallen lassen. Den Auftakt der Veranstaltung gestaltet um 14.15 Uhr eine Theateraufführung. Das Märchen Hänsel und Gretel wird von der Raupengruppe vorgeführt. Um 15 Uhr begrüßen dann die Kita-Leitung und Oytens Bürgermeister Manfred Cordes die Besucher, zudem wird ein Knusperhaus versteigert. Musikalisch wird es um 15.30 Uhr mit dem Kinderchor, worauf ein Schattenspiel mit dem Titel "Der ganz besondere Weihnachtsbaum" folgt. Außerdem erwarten die Gäste an diesem Tag eine Bewegungsbaustelle für Krippenkinder, selbst gebackene Waffeln und Kuchen sowie eine Tombola, eine Schminkstation und viele weitere Bastelangebote.