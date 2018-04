Oyten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Yoga-Kurse beim Kneipp-Verein

Marius Merle

Oyten. Der Kneipp-Verein Oyten bietet neue Yoga-Kurse an. „Yoga ist ein Verfahren der Entspannung und Stressbewältigung in der Gesundheitsförderung und strebt ein Gleichgewicht an zwischen Körper und Geist durch Übungen, Atemübungen und Meditation“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.