Die vermeintliche Tat soll sich am 22. August 2012 in Oyten ereignet haben. Der Angeklagte soll das Opfer im Streit mit einem Faustschlag am Ohr verletzt und ihm gedroht haben, ihn "abzustechen". Ein Mitarbeiter eines Fahrzeugverleihs hatte den Bremer ebenso entlastet wie dessen Bekannter, der ihm zur Tatzeit bei einem Möbeltransport geholfen haben will. Dagegen erwies sich die belastende Aussage eines 16-jährigen Zeugen vor Gericht als äußerst schwammig.

"Ich sehe mich sehr, sehr weit vorne, was einen Freispruch angeht", bekräftigte Verteidiger Herwig Troischt. Doch dafür fehlte die Aussage des Opfers. Staatsanwältin Inga Holle forderte zunächst, dass der Angeklagte bei einer Einstellung des Verfahrens seine notwendigen Auslagen selbst bezahlen solle. Aber das lehnten Troischt und sein Mandant ab. "Einen Teil der Kosten spielen wir durch die Ordnungsgelder wieder ein", überredete Richter Halbfas die Anklagevertreterin. Nun muss die Landeskasse zahlen.