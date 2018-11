Der übermäßige Patientenandrang auf die Krankenhäuser in Achim und Verden hat nachgelassen, demnach läuft seit Montagmorgen wieder alles normal. Die AWK-Verantwortlichen würden aber wieder Alarm schlagen, wenn die Häuser überlastet sind. (Björn Hake)

Die beiden Krankenhäuser seien gut belegt, lassen sie verlauten, aber es sei nicht mehr so dramatisch wie in der vergangenen Woche, als sogar Operationen aus Kapazitätsgründen abgesagt werden mussten (wir berichteten). Peter Ahrens, Ärztlicher Direktor in Verden, sagt: „Das Haus ist voll, aber so, wie es sein soll.“ Heißt: Die extreme Situation, die er und sein Achimer Kollege Stephan Sehrt mit der heißen Phase in der vergangenen Woche erleben mussten, ist vorüber. Und wenn die AWK-Häuser nun von Influenza-Fällen und Noro-Virus verschont bleiben, sollte sie so schnell auch nicht wieder auftreten.

Natürlich haben Ahrens und Sehrt mitbekommen, dass ihr offener Umgang mit der Überlastung der beiden Krankenhäuser, der Absagen der umliegenden Kliniken und Krankentransporte von Achim nach Soltau von den Bürgern aufmerksam verfolgt worden sind. „Es gab seitdem auch Nachfragen, aber wir fanden, einer muss den Mut haben, die Situation mal darzustellen“, betont Ahrens. Denn schnell hieße es, es gebe zu viele Betten in den Krankenhäusern. „Das ist mit Sicherheit der Fall, aber nicht hier“, sagt Ahrens für die AWK. Er findet es auch im Nachhinein richtig, dass Sehrt und er Alarm geschlagen haben. Und erklärt, er würde es wieder tun.

Dass sich die Auslastung normalisiert hat, kommt für die Achimerin Anke Lerdon zu spät. Die 37-jährige Mutter hat die angespannte Lage in den Krankenhäusern am Montag vor einer Woche am eigenen Leib erfahren. Mitten in der Nacht zu Dienstag ging nämlich gar nichts mehr. Wie ihr Mann und die Tochter war die Achimerin von einer heftigen Magen-Darm-Erkrankung heimgesucht worden. Irgendwann zwischen drei und vier Uhr in der Früh, erzählt sie, brach ihr Kreislauf zusammen. „Ich konnte nicht mehr sehen, sprechen oder stehen“, erzählt sie. Ihr Mann rief umgehend den Notarzt. Der Rettungsdienst kam laut Anke Lerdon schnell und nahm sie im Krankenwagen mit. Aus den überfüllten Krankenhäusern Achim und Verden, schließlich benötigte sie als hoch ansteckende Patientin ein sogenanntes Isolationszimmer, kamen Absagen, also brachte sie der Rettungsdienst zum Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg.

„Erst war ich in der Notaufnahme, dann kam ich in ein Isolationszimmer, wo ich eine Erstversorgung mit Tropf erhielt“, sagt sie. Eine Krankenschwester habe ihr Blut abgenommen, sie sei von einem Arzt im Praktikum untersucht worden und ein EKG sei gemacht worden. Dann war Ruhe. „Dann ging die Tür auf und jemand sagte mir, da sei was am Herzen und fragte, ob es derartige Probleme bereits in der Familie gibt “, erinnert sich Anke Lerdon an die Aussage, die nun neben den körperlichen Problemen auch noch für wirre Gedanken und Sorgen in ihrem Kopf sorgte. Ein Herzultraschall sei ihr angekündigt worden, aber erstmal passierte nichts. Am frühen Morgen, die 37-Jährige schätzt, dass es etwa sieben Uhr war, „ging die Tür einen Spalt auf und man sagte, ich dürfe nun nach Hause“. Sie bekam den Entlassungsbrief, fragte den nächsten Arzt, der hereinschaute, nach dem Herzultraschall. „Er wusste von nichts und erklärte, das könne meine Hausärztin weiter verfolgen“, schildert sie.

Noch bevor der Tropf durchgelaufen war, wurde dieser entfernt. Anke Lerdon sollte sich schnell anziehen und draußen würden Taxen stehen, damit sie nach Hause komme. „Das Anziehen fiel mir nicht leicht und ging auch nicht schnell“, sagt die Achimerin. Weder habe sie eine Jacke noch ihre Brille dabei gehabt. Aber zum Glück, auch wenn sie nicht von der Diakoniebelegschaft danach gefragt worden sei, ihr Handy und Geld. Auf wackeligen Beinen habe sie sich draußen dann ein Taxi herbei telefonieren müssen, weil die dort wartenden Autos vorbestellt waren. Ihre Krankenkassen-Karte, die sie nach dem Verlassen der Ambulanz gar nicht vermisst hatte, bekam sie die vergangenen Tage per Post vom Krankenhaus.

„Ich fühlte mich überhaupt nicht gut behandelt und vor die Tür gesetzt“, fasst Anke Lerdon zusammen. Sie habe volles Verständnis für die Belegschaft, denn es sei sehr voll gewesen auf der Ambulanz in jener Nacht. „Es lagen viele ältere Menschen auf den Fluren und ich besetzte mit nur Brechdurchfall ein Iso-Zimmer“, weiß sie, dass sie offenbar nach der Erstversorgung kein Notfall mehr war. Aber: Dass sie zunächst nichts zu Trinken bekommen habe und dass auf der Toilette kein Klopapier gewesen sei, das sei nicht in Ordnung. Auch nicht, dass ihr Angst wegen ihres Herzens gemacht, das aber nicht weiter verfolgt wurde. „Ich war froh, als ich wieder zu Hause war.“ Sie fühle sich „abgebügelt“.

Für das Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg sagt Matthias Richter, Theologischer Direktor, dass aus Sicht des Krankenhauses „alles vollkommen richtig“ gelaufen sei. Ohne sich auf den konkreten Fall zu beziehen, schildert er, dass Patienten aus der Ambulanz nach Hause gelassen würden, „wenn es aus medizinischer Sicht vertretbar ist“. Dass jemand ohne Jacke in die Kälte entlassen würde, das dürfe jedoch nicht sein und wegen etwaiger diagnostizierter Herzprobleme, die nicht näher untersucht würden, gelte generell: „Dann war es auf keinen Fall etwas Akutes.“ Aber wenn es wie geschildert gewesen sei, sei die Kommunikation ungünstig gewesen.