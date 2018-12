Abgabe in der Schlachterei Tödter erst wieder ab 16. August

Zurzeit keine Trichinenproben

Landkreis Verden (ud). Die Sammelstelle für Trichinenproben in der Schlachterei Tödter in Ottersberg ist wegen der Betriebsferien vom 30. Juli bis 13. August geschlossen. Die nächste Abgabemöglichkeit von Probenmaterial in Ottersberg besteht am Donnerstag, 16. August. Darauf weist der Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landkreises Verden hin. Außerdem bleibt der Betrieb – abweichend von den regulären Öffnungszeiten – bis zum 31. August mittwochnachmittags geschlossen, daher ist eine Abgabe der Proben bis dahin nur mittwochs von 7 bis 13 Uhr und donnerstags von 7 bis 10 Uhr möglich. Alternativ können die Trichinenproben beim Veterinäramt des Landkreises eingereicht werden. Anlieferungen für die Montagsuntersuchung müssen bis spätestens freitags um 9 Uhr, für die Donnerstagsuntersuchung bis spätestens mittwochs um 9 Uhr vorliegen. Darüber hinaus ist auch eine direkte Abgabe beim Veterinäramt des Landkreises Rotenburg, Hopfengarten 2, in Rotenburg, montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr möglich. Eine Übersicht über weitere Sammelstellen im Landkreis Verden ist im Internet unter www.landkreis-verden.de in der Rubrik Gesundheit, Senioren und Soziales abrufbar.