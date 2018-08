Die Arbeiterwohlfahrt Baden startet in das neue Jahr / Besuch im Casa-Reha-Seniorenheim "Botegunhof"

Zwei Spielenachmittage und eine Jahreshauptversammlung

Achim-Baden. In die Einladung zur Jahreshauptversammlung der AWO Baden hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Mitglieder sind nicht für Sonnabend, sondern für Sonntag, 29. Januar, in die Schießhalle des örtlichen Schützenvereins eingeladen. Beginn ist um 12 Uhr mit einem Grünkohlessen. Nachdem die Teller abgeräumt sind, stehen unter anderem turnusgemäße Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Außerdem müssen die Delegierten für die AWO-Kreiskonferenz, die Ende März in Verden stattfindet, gewählt werden. Auch eine Ehrung für ein langjähriges Mitglied soll vorgenommen werden. Sind alle Programmpunkte abgearbeitet, wird die Sitzung mit einer Kaffeetafel beendet. Damit der Kuchen reicht, bitten die Organisatoren um eine telefonische Anmeldung bis zum 18. Januar bei Inge Frohn (04202/ 70482) oder bei Dagmar Guse und Jochen Kiery (04232/ 944100).