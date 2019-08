Noch knapp zwei Wochen lang steht in Richtung Bremen nur ein Fahrstreifen der A 27 zwischen Verden und Achim zur Verfügung. (Sebi Berens)

Noch liegen die Bauarbeiten an und auf der Autobahn 27 zwischen Achim und Verden im angekündigten Zeitplan. Seit März wird die komplette Fahrbahn in Richtung Bremen auf einer Länge von 17,4 Kilometern erneuert, der Bund lässt sich dies nach Angaben der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden rund 7,4 Millionen Euro kosten. Bis Mitte August sollten die Arbeiten ursprünglich dauern, dieser Termin kann aus diversen Gründen allerdings nicht gehalten werden. Mehr noch: Demnächst – und bis Mitte September – geht es nur noch einspurig in Richtung Hannover und obwohl die Spuren in Richtung Bremen bereits erneuert sind und befahrbar wären, bleibt die Autobahn auf der Seite auch noch knapp zwei Wochen lang einspurig.

Wie Rick Graue von der Landesbehörde auf Nachfrage erklärt, ließe sich derzeit nicht vermeiden, dass den Verkehrsteilnehmern in Richtung Bremen auch weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Denn derzeit würden die Mittelstreifenüberfahrten zurückgebaut und die Leitplanken würden geschlossen. Während der mitunter genervte Autofahrer auf der gesamten Baustrecke zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Achim-Ost also relativ wenige Arbeiter sieht und sich fragt, warum er trotz fertig sanierter Fahrbahn dann 17 Kilometer lang auf nur einer Spur in Richtung Bremen fahren darf, verweist Graue auf die Regelpläne, die die Sicherheit der Arbeiter garantieren sollen.

„Theoretisch wäre es denkbar, die linke Fahrspur in Richtung Bremen nur dort zu sperren, wo die Leitplanken geschlossen werden, praktisch lässt sich das aber nicht umsetzen“, sagt der Fachmann. Denn auf der gesamten gesperrten Strecke gibt es zehn Stellen, an denen Überfahrtmöglichkeiten nun ebenso verschwinden müssen wie Nothaltebuchten, die eingerichtet wurden. Da die Bauarbeiter zwischen den verschiedenen Stellen „springen“ oder sie auch parallel bearbeiten, „muss die Sperrung über die gesamte Strecke bleiben“. Es ist laut Graue zu umständlich, mit Wanderbaustellen zu agieren und jedes Mal neu die Baustelle ab- und sie an anderer Stelle aufzubauen. Außerdem sei es zu gefährlich, „wenn der Autofahrer glaubt, nun auf zwei Spuren freie Fahrt zu haben und plötzlich verengt es sich wieder auf eine“, erklärt Graue. Auch der Zeitfaktor spreche gegen eine Wanderbaustelle.

Apropos Zeit: Graue geht davon aus, dass ab dem 15. August die Verkehrsführung umgebaut werden könne, sodass wohl ab Sonntag, 18. August, die Fahrbahn in Richtung Bremen komplett wieder freigegeben werden könne. So weit, so gut. Und so war es im März dieses Jahres von der Landesbehörde ja auch angekündigt worden.

Nun aber zu den unliebsamen Überraschungen, die Bauvorhaben so oft mit sich bringen: Bis Mitte September muss in der Gegenrichtung eine Fahrspur gesperrt werden – eben außerplanmäßig, wie Graue betont. Auf der Richtungsfahrbahn Hannover und an fünf bis sechs Stellen, an denen die Autobahn 27 als Brücke über etwas hinweg führt, sind Schadstellen entdeckt worden, die nun behoben werden sollen. Die Begründung: „Es spart Zeit.“ Schließlich seien die Verkehrsführung und die Absperrungen schon vor Ort. Laut Graue sind die Ausbesserungsarbeiten mal für einen späteren Zeitpunkt geplant gewesen, würden nun aber kurzerhand direkt mit erledigt.

„Der Zustand der Brücken ist schlechter als gedacht“, schildert Graue. Denn als im vergangenen Jahr die Gegenrichtung der A 27 saniert wurde, hatte die Landesbehörde Betonkerne aus den Bauwerken ziehen lassen – und so eine Vergleichsmöglichkeit. „Es hat uns erstaunt, wie der Zustand jetzt ist“, sagt Graue.

Wie immer sind bei solchen Bauvorhaben wegen der Witterung oder aus anderen Gründen Verzögerungen der genannten Zeiten möglich. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.