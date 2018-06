Einer der Lkw kippt auf die Leitplanke und verlor die Ladung. (Christian Butt)

Der Unfall zweier LKW hat am Donnerstag zu Sperrung der A1 zwischen Oyten und Posthausen geführt. Nach Angaben der Polizei war ein 48-Jähriger mit seinem Sattelzug in Richtung Hamburg unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken kollidierte er mit dem Laster eines 29-Jährigen, der auf der Mittelspur unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Laster des 29-Jährigen in die Mittelleitplanke gedrückt und kippte um. Dabei verlor eines der Fahrzeuge seine Tomaten-Ladung und verteilte diese über die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Autos wurden durch die Trümmer beschädigt. Die beiden LKW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Bergung der Laster nimmt mehrere Stunden in Anspruch, der Verkehr wird über die Anschlussstelle Oyten umgeleitet. In Richtung Hamburg staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometer.

Probleme hatten die Rettungskräfte erneut mit Gaffern und einer fehlenden Rettungsgasse. "Die Rettungskräfte hatten auf ihrer Anfahrt zum Unfallort wieder erhebliche Probleme, da viele Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten", beklagte ein Polizeisprecher. Zudem registrierten die Beamten zahlreiche Gaffer, die Fotos vom Unfallort anfertigten. Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fotografierten die Gaffer und werden gegen sie ein Verfahren einleiten. (sei)