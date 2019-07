Nichts geht mehr aktuell auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. (Christian Butt)

Nach zwei Verkehrsunfällen musste am späten Freitagnachmittag die Autobahn 1 bei Bassen in Fahrtrichtung Hamburg für den Verkehr komplett gesperrt werden. Aktuell werden die Fahrzeuge an der Anschlussstelle Oyten von der Autobahn geleitet. Die Umleitungsstrecke durch Bassen und den Ottersberger Ortsteil Bahnhof ist bereits völlig überlastet. Die Polizei bittet darum das Gebiet weiträumig zu Umfahren.

Die Unfallserie begann auf Höhe der Anschlussstelle Posthausen. Diese musste kurzfristig sogar gesperrt werden. Im Rückstau kam es dann auf Höhe der Ortschaft Bassen zu einem schweren Unfall mit mindestens zwei Fahrzeugen. Da es mehrere Verletzte gab, musste die Fahrbahn gesperrt werden. Außerdem blockierten die Unfallwracks die Fahrbahn. Die Feuerwehr Oyten konnte die Einsatzstelle durch die Rettungsgasse gut erreichen. Die Aufgabe der Ehrenamtlichen war es, auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen, die Fahrbahn von Trümmerteilen zu befreien und die Batterien der Fahrzeuge abzuklemmen.

Wann der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg wieder rollen kann steht noch nicht fest. Aktuell staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Bremen-Mahndorf zurück.