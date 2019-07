Mehrere Verletzte

A1 in Fahrtrichtung Hamburg nach Unfall wieder freigegeben

Christian Butt

Die Vollsperrung der A1 in Richtung Hamburg ist wieder freigegeben. Am Nachmittag gab es in Höhe Bassen einen Unfall. Kurz darauf krachte es auch auf der Umleitungsstrecke.