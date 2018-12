Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. (dpa)

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 1 bei Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) brauchten Autofahrer am Freitagmorgen im Berufsverkehr nach Bremen besonders viel Geduld. Die Autobahn musste gegen 06.20 Uhr in Richtung Bremen zwischen Stuckenborstel und Bockel voll gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ab Bockel wurde der Verkehr abgeleitet. Die Polizei gab die Strecke am Freitag kurz vor 9 Uhr wieder frei. Genauere Angaben zum Unfall machten die Beamten nicht. (mmi/dpa)

+++Diese Meldung wurde um 9.07 Uhr aktualisiert+++