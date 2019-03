Drei Lkw haben sich auf der A1 bei Posthausen verkeilt. (Christian Butt)

Nach einem Unfall musste die A 1 zwischen Posthausen und Stuckenborstel in Richtung Hamburg am Montag ab 14 Uhr gesperrt werden. In Höhe der Rastanlage Grundbergsee geriet ein Kleintransporter in einer leichten Kurve vermutlich aufgrund von Glätte ins Schleudern und rutschte über alle drei Fahrbahnen. Die Fahrer von drei nachfolgenden Lkw vermieden mit Notbremsungen einen Unfall, gerieten dabei aber ebenfalls in rutschen und die Lkw verkeilten sich ineinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Autobahn wurde um 17 Uhr wieder freigegeben.