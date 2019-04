Die A1 ist in Richtung Hamburg gesperrt. (Christian Butt)

Nach einem Unfall mit mehreren Autos zwischen Oyten und Posthausen musste die A1 in Richtung Hamburg am Ostersonntag gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war gegen 13 Uhr in einem BWM bei voller Fahrt der Motor geplatzt, Öl und Treibstoff verteilten sich über alle vier Spuren der Autobahn.

In Folge des geplatzten Motors gerieten drei Autos auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und stießen zusammen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Sperrung staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometer, auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltete sich schwierig, da an der Stelle offenporiger Flüstersphalt verbaut ist.