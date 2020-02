Die Polizeieinheit aus Hamburg war auf dem Weg zum Pokalspiel in Bremen. (Christian Butt)

Nach einem schweren Unfall ist die A1 zwischen Posthausen und Oyten seit 16 Uhr in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Wie die Polizei Verden auf Nachfrage mitteilte, war auch eine Hamburger Polizeieinheit in den Unfall verwickelt. Das Polizeiauto sei nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastern in das Heck eines Lastwagens geprallt, sagte die Polizei. Die Polizisten waren auf dem Weg zum Pokalspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund, das um 20.45 Uhr im Weserstadion angepfiffen wird. Mehrere Polizeibeamte seien bei dem Unfall verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie lange die Autobahn gesperrt ist, ist derzeit noch unklar.