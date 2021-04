Klimaaktivisten, unter anderem von der Organisation „Extinction Rebellion“, haben am Donnerstagmorgen für Verkehrschaos in und rund um Bremen gesorgt. Mit ihrer Aktion wollen sie für autofreie Städte demonstrieren, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe Extinction Rebellion. Der aktuelle Anlass sei die Verkehrsministerkonferenz am 15. und 16. April, die unter Bremer Vorsitz stattfindet.

Aktuell Vollsperrungen

Die Aktivisten blockieren wichtige Zufahrtsstraßen, sorgen für Sperrungen von Autobahnen und demonstrieren für eine Verkehrswende. So haben sie Schilder und Brücken im Bremer Stadtgebiet, aber auch an der A 27 besetzt und sie unter anderem mit Aufklebern versehen. Auf der A 27 kam es daher zu einer Vollsperrung zwischen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Bremen, die für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte. Außerdem erklärte die Polizei, dass auch auf der A 1 in Höhe sich Personen an der Fahrbahn aufhielten. Die Fahrtrichtung Bremen ist daher aktuell gesperrt.