Die A27 ist nach einem Unfall voll gesperrt. (Christian Butt)

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 27 zwischen Walsrode und Verden derzeit voll gesperrt. Ein Lastwagenfahrer hatte einen Sicherungsanhänger übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Der Mann war vom Walsroder Dreieck aus in Richtung Bremen unterwegs, als er einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei übersah.

Der Lkw-Fahrer prallte seitlich gegen den Sicherungsanhänger. Die Seite des Fahrzeuges wurde aufgeschlitzt und das Führerhaus stark demoliert, der Mann wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aktuell ist die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen ab der Anschlussstelle Walsrode-West voll gesperrt. Die Vollsperrung wird wohl noch bis in den Nachmittag dauern.