Geht mit seinen Erlebnissen an die Öffentlichkeit: Robert Marc Lehmann hat in Oyten über seine Arbeit als Meeresbiologe berichtet. (Björn Hake)

Oyten. Sein Leben ist die Welt der Tiere und die Natur. Robert Marc Lehmann hat für seine Expeditionen die entlegensten Winkel der Erde besucht und erforscht, muss bei seinen Forschungsreisen im Dschungel, in den Tiefen der Weltmeere oder in der Antarktis stets an seine körperlichen Leistungsgrenzen gehen. Vergleichsweise entspannt dürfte sich für den preisgekrönten Meeresbiologen daher am Dienstag die Visite an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten angefühlt haben. Mit alarmierenden Fakten, eindringlichen Appellen und einer großen Portion Humor präsentierte der 35-Jährige den jugendlichen Zuhörern seinen Bild- und Filmvortrag „Abenteuer extrem – die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen“.

Dass Robert Marc Lehmann kein Typ ist, der um den heißen Brei herum redet, merkten die mehr als Hundert Schüler in der Schulaula schon bei der mit kleinen Anekdoten gespickten Vorstellung seines Werdegangs. Der Besuch des Umweltforschers, Umweltaktivisten und Filmemachers stand derweil im Zusammenhang mit dem letzten Thema des spezifischen Unterrichts des zehnten Jahrgangs unter dem Motto „You can change the world“. Die Welt ein Stück zum Besseren zu verändern, dies ist auch der Antrieb von Robert Marc Lehmann bei seinen brisanten und teils hochgefährlichen Einsätzen. „Mein Leben ist ein Abenteuer“, erklärte Lehmann zum Auftakt und zog die Pennäler mit seiner offenen und humorvollen Art gleich in seinen Bann.

Lehmann richtete den mahnenden Zeigefinger in seinem Vortrag jedoch nicht nur auf andere, sondern war auch schonungslos sich selbst gegenüber. Der Fotograf, den National Geographic im Jahr 2015 zum Fotografen des Jahres kürte und der am liebsten Seite an Seite mit Haien, Delfinen und Robben taucht, beichtete sogar eigene Jugendsünden. So sei er als Schüler „ein absoluter Außenseiter“ in der Klasse gewesen, weil er gerne Fische angelte, um sie nach dem Fang wieder auszusetzen. Heute wisse er, dass dies ein großer Fehler war. „Fische empfinden Schmerzen und diese Art des Angelns ist Tierquälerei“, bekannte der Kieler, der auch auf seine Zeit als ehemaliger Leiter eines großen Aquariums nicht unbedingt stolz ist. Wassertiere wie Hummer, die in Freiheit bis zu 70 Jahre alt werden könnten, seien demnach in einem Aquarium dem frühen Tode geweiht. „Tiere in Gefangenschaft leiden sehr“, weiß es Robert Marc Lehmann heute besser.

Mittlerweile hat der Meeresbiologe und Forschungstaucher aber längst seinen eigenen Weg gefunden, der ihm immer wieder atemberaubende, aber auch traurige Momente beschert. Wenn er nicht gerade Vorträge über seine Arbeit hält, befindet sich der Kieler meist irgendwo in der Welt auf einem Expeditionsschiff. Mehr als Hundert Länder auf der Erdkugel bereiste Lehmann schon und begegnete dabei zahlreichen vom Aussterben bedrohten Tierarten. Wie etwa auf den paradiesischen Shark Islands (Haifischinseln) bei Truk Lagoon (Mikronesien). Hier war Lehmann ganz in seinem Element: Der Hai als blutrünstige Bestie? Der Meeresbiologe kann über dieses Vorurteil nur lachen. „Haie sind nicht für den Menschen gefährlich, sondern umgekehrt. Pro Jahr gibt es nur 60 Hai-Unfälle mit fünf Toten, aber es werden jährlich 200 Millionen Haie gefangen, um daraus Haifischflossensuppe zu machen“, sagte Lehmann, der Haie bei seinen Tauchgängen vor allem als „Gesundheitspolizei“ der Meere erlebt hat.

Die größten Umwelt- und Klimasünden werden nach Ansicht von Robert Marc Lehmann ohnehin von Menschenhand begangen – mit verheerenden Folgen auf Flora und Fauna. Daher sein Appell auch an die Oytener Schüler: „Esst weniger Fisch und produziert weniger Plastikmüll.“