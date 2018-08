"Manege frei!" heißt es für diese jungen Zirkusfreunde, nachdem sie beim Ubuntu-Mitmachzirkus eine Stunde lang kleine Kunststücke einstudiert haben. (Lars Köppler)

Ottersberg. Fantasie, Abenteuer, Spaß, Vorfreude, Lampenfieber und neue Bekanntschaften – all das verbirgt sich hinter dem Namen Ubuntu. "Mensch wird Mensch durch Menschen" beschreibt Leonhard Peters aus dem Leitungsteam das Credo des gleichnamigen Kinder- und Jugendzirkus, der seit nunmehr fast 24 Jahren durch den Norden tourt und seitdem auch immer einen Abstecher nach Ottersberg macht. Seit Mittwoch und noch bis diesen Freitag gastiert das Ensemble auf dem Areal am Mühlenweg und präsentiert um 14.30 und 19 Uhr sein neues Programm "Lumea – Tumult im Fischerdorf". Doch der Vormittag steht traditionell ganz im Zeichen der Ubuntu-Kinder von morgen. Denn bei dem Mitmachzirkus können schon Minis ab drei Jahren sich ihren Traum von der Manege erfüllen und Zirkusluft atmen.

Eine Stunde lang können die Racker unter Aufsicht des Ubuntu-Teams kleine Tricks und Nummern einstudieren, die sie dann unter dem Applaus ihrer Eltern und Begleiter in der Manege darbieten. "Das Angebot wird sehr gerne von einzelnen Kindern, aber auch von Schulklassen und Behinderteneinrichtungen angenommen. Die Eltern kommen gerne zu uns, wenn ihre Kinder in den Ferien ein bisschen Leerlauf haben", weiß Leonhard Peters zu berichten. Auch am Donnerstagvormittag haben es sich rund 20 Kinder und Jugendliche – darunter eine Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes – nicht nehmen lassen, sich beim Seilspringen, Kugellaufen oder beim gemeinsamen Aufbau einer menschlichen Pyramide zu versuchen. Nur akrobatische Kabinettstückchen seien noch zu gefährlich für die Kleinen, bemerkt Peters und fügt hinzu: "Wir möchten, dass die Kinder über die kleine Welt des Zirkus die große Welt verstehen."

Vor rund 24 Jahren hatte eine Gruppe von zwölf Visionären die Idee, ein Jahr mit Menschen unterschiedlichen Alters auf Tour zu gehen. Mittlerweile ist daraus ein Zirkus mit eigenem Zelt, elf alten Zirkuswagen, zwei Sattelzügen, acht Schleppern, einer Zugmaschine mit Ladekran, einer Straßenzugmaschine, etwa 2000 Kostümen, einer eigenen Schneiderei sowie seit 2003 auch einem eigenen Hof in Horst bei Elmshorn geworden. An der Basis wird jedes Jahr ab Januar ein halbes Jahr für das neue Programm trainiert, bevor es dann in den Sommerferien für vier Wochen auf Tour geht. "Jedes Jahr lösen wir uns im Herbst wieder auf, um uns wenig später neu und frei zusammenzufinden für die nächste Saison", erklärt Leonhard Peters. Vier Wochen weg vom vertrauten Zuhause, auf Tour mit einem echten Zirkus und das Leben in der Manege und im Wohnwagen erfahren. Wer bekommt schon so eine Gelegenheit? Ubuntu macht dies möglich.

Das ehrenamtliche Projekt finanziert sich derweil rein durch die Einnahmen während der Tour und verfolgt laut Peters einen klaren Auftrag: "Wir möchten Emotionen wecken, stehen aber auch für Rücksichtnahme, Disziplin und Verlässlichkeit." Mit einer Truppe aus etwa 60 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt der Zirkus auch in diesem Jahr wieder Vorstellungen in Lübeck, Kiel, Schleswig, Itzehoe und eben auch in Ottersberg. Trotz der Entfernung zur Basis in Horst bei Elmshorn sei Ottersberg immer wieder ein Heimspiel, betont Leonhard Peters und denkt dabei ganz besonders an die heute zwölfjährige Mia, die in diesem Jahr endlich die Altersgrenze erreicht hat und Teil des Ensembles sein darf. "Sie war als Dreijährige schon beim Mitmachzirkus dabei und hat neun Jahre auf ihren Traum gewartet", sagt Peters über den hartnäckigen Stammgast. "Ich bin gerne bei Ubuntu, weil man viele nette Leute kennenlernt", nennt Mia einen Grund, warum sie das Zirkusleben fasziniert.

Aber auch die Ottersberger Mädchen Laura (12), Johanna (13) und Josefine (14) sind in diesem Jahr – natürlich mit dem Einverständnis ihrer Eltern – das Abenteuer von der schillernden Zirkuswelt eingegangen und bereichern das Team mit ihren Fähigkeiten. Während Laura für die Rolle des Clowns prädestiniert ist, wissen Johanna mit Keulenjonglage und Josefine mit Tuchakrobatik das Publikum zu überzeugen.

Kinder und Jugendliche, die gerne einmal Zirkusluft schnuppern wollen, haben an diesem Freitag von 11 bis 12 Uhr die Gelegenheit dazu. In der Ubuntu-Manege gibt es zum Abschluss der Übungsstunde wieder eine kleine Präsentation. Die Aufführungen des Stückes "Lumea – Tumult im Fischerdorf" um 14.30 und 19 Uhr sind derweil schon ausverkauft.