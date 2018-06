In Dörverden gehört das Angeln schon zum Ferienprogramm, in Thedinghausen wird es dieses Jahr auch angeboten. (FOCKE STRANGMANN)

Thedinghausen. Mit dem Jäger das Revier erkunden, mit dem Naturschutzbund einen Ausflug machen, Angeln in der Eyter oder sich mal an einem Schnupper-Triathlon ausprobieren. Das Ferienprogramm der Samtgememeinde Thedinghausen wartet wieder mit einem prall gefüllten Angebot auf, bei dem eigentlich jedes Kind etwas finden sollte. Jede Menge Kurse, Ausflüge und andere Angebote haben Vereine und Institutionen in der Samtgemeinde zusammengestellt, damit die Sommerferien nicht langweilig werden und auch vor der eigenen Haustür kleine und größere Abenteuer erlebt werden können.

Das kleine gelbe Heftchen ist mittlerweile an den Schulen verteilt worden und liegt zudem im Rathaus, in der Sparkasse und in einigen Geschäften aus. Erstellt wurde es von Samtgemeinde-Sozialarbeiter Ulf Roselius unter tatkräftiger Mithilfe von Ira Daneke. Und weil die Sommerferien nicht mehr weit weg sind (Ferienbeginn ist der 28. Juni) können sich die Kinder und Jugendlichen auch bereits bei den einzelnen Veranstaltungen anmelden, die von den Vereinen und Verbänden in der Samtgemeinde organisiert werden.

Falls eine Veranstaltung ausgebucht ist, sollte man auch nicht gleich den Kopf hängen lassen. "Ihr kommt auf jeden Fall auf die Warteliste und werdet dann von dem jeweiligen Veranstalter benachrichtigt, wenn ein Platz frei wird", heißt es in dem Ferienprogramm. "Darum bitte ich darum, dass zugesagte Anmeldungen eingehalten werden oder rechtzeitig abgesagt wird", schreibt Ulf Roselius.

In der Rolle eines Detektivs

Bei dem Angebot, das in diesem Jahr wieder zusammengetragen wurde, können die Kinder und Jugendlichen wieder aus dem Vollen schöpfen. Egal ob Sport, Ausflüge oder kreative Aktivitäten – es wird einiges geboten. So gehört neben dem Ferienangeln für Kinder am 30. Juni unter anderem auch ein Abenteuerturnen am 2. Juli zu den sportlichen Angeboten. Aber auch das Sportabzeichen kann gemacht werden. Unter anderem am 4. Juli beim TSV Emtinghausen. Schach gibt es wiederum beim MTV Riede, und zwar am 9. Juli.

Wer sich lieber kreativ betätigen möchte, der ist beim Angebot "Nähen mit Christiane, Gesa und Ruth" am 28. Juni richtig. Möglich ist aber auch die Keramikmalerei, unter anderem am 4. Juli, oder das Kreativangebot bei Handarbeiten Köster am 13. Juli oder am 24. Juli.

Viel Spannung verspricht sicherlich das Angebot der Feuerwehr Thedinghausen, die in diesem Jahr zu einem Detektiv-Spiel einlädt. "Jagt den geheimnisvollen Mr. X" heißt es am 18. Juli beim Feuerwehrhaus am Erbhof. Es soll spannende Verfolgungsjagden geben und Tipps erhalten die Teilnehmer über den Sprechfunk, heißt es in der Ankündigung. Wer also schon immer mal auf Verbrecherjagd gehen wollte, ist hier genau richtig.

Ausflüge dürfen im Programm aber auch nicht fehlen. Mit dem Naturschutzbund (Nabu) startet am 3. Juli eine Fahrt zu den "Moorwelten" nach Wagenfeld. Und auch in diesem Jahr wieder dabei, weil so beliebt, ist das Angebot "Mit dem Jäger durchs Revier" (20. Juli und 3. August).

Ulf Roselius weist in dem Ferienprogramm außerdem darauf hin, dass er jeden Dienstag von 17 bis 17.30 Uhr in Riede am Spielplatz hinter Grundschule ist. Beim Jugendtreff "El Castillo" in Emtinghausen ist er mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr und auf der Skateranlage in Thedinghausen donnerstags von 17 bis 18 Uhr. Anlaufpunkt ist für Jugendliche zudem das Jugendzentrum Thedinghausen.