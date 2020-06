Damit das in Bau befindliche Amazon-Logistikzentrum in Achim optimal angebunden werden kann, werden nun benachbarte Straßen ausgebaut und daher voll gesperrt. (ERICH SCHWINGE)

Die nächsten Bauabschnitte, die für die geplante Ansiedlung des Internetriesen Amazon in Achim notwendig sind, werden nun in Angriff genommen – wie berichtet, müssen die Straßen rund ums Uesener Feld für die Anbindung des Logistikzentrums auf Vordermann gebracht und teils verbreitert werden. Das bedeutet: Ab dem 1. Juli steht die A 27-Abfahrt Achim-Ost, aus Bremen in Richtung Hannover fahrend, etwa für ein halbes Jahr nicht zur Verfügung. Mehr noch: Die geplante Vollsperrung umfasst ebenso die Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße) zwischen der Anschlussstelle bis zur Kreuzung der Landesstraße mit der Max-Naumann-Straße und der Straße Im Finigen. Lediglich das nördliche Öhr der A 27-Anschlussstelle bleibt noch befahrbar.

Somit ist eine Auffahrt in Richtung Verden auf die Autobahn 27 an der Anschlussstelle nicht mehr möglich, dagegen können Autofahrer auch die nächsten sechs Monate von Verden aus kommend weiterhin an der Abfahrt Achim-Ost abfahren sowie dort die Auffahrt in Richtung Bremen nutzen. Die Anfahrt ist aber aufgrund der Sperrung nur aus nördlicher Richtung oder von der Kreisstraße 23 kommend möglich.

Was das im Klartext heißt, machte Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster bei einem Vor-Ort-Termin deutlich: „Rund 15 000 Autos müssen sich täglich einen neuen Weg suchen. Die Strecke durch die Stadt kann die zusätzlichen Verkehre nicht aufnehmen.“ Letztlich hätten sich aber alle Beteiligten dafür ausgesprochen, nun lieber mehrere Bauabschnitte zusammen anzugehen, um so letztlich „bis zu 16 Wochen Zeit“ im Vergleich zur Ausführung in einzelnen Bauabschnitten einsparen zu können.

Weitläufige Umfahrung

Der Stadt Achim ist trotzdem bewusst, dass die Vollsperrung „erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich bringen wird und eine Belastung für alle Beteiligten bedeutet“. Derzeit gehen die Verwaltungsleute davon aus, dass der Streckenabschnitt bereits zum Jahresanfang 2021 abgeschlossen werden könne. Die Umleitungsstrecken jedenfalls werden ausgeschildert, geplant sei „eine weitläufige Umfahrung“. Das Teilstück der Kreisstraße 23 im Bereich Achim-Ost, das derzeit noch zwischen dem Kreisverkehr und der L 156 voll gesperrt ist, könne nun am 30. Juni und somit zwei Wochen früher als geplant für den Verkehr freigegeben werden.

Die Ansiedlung des Global Players Amazon, der als Langzeitmieter in das Logistikzentrum ziehen soll, das derzeit von Garbe Industrial Real Estate in Achim gebaut wird und in die Höhe wächst, erfordert die Optimierung der Straßen. So hätte es ohne den Straßenausbau keine Ansiedlung gegeben, gleichzeitig wäre es ohne den Ansiedlungswunsch des US-Konzerns nicht zu diesem Komplettausbau gekommen. Externe Verkehrsplaner hatten sowohl den Achimer Kommunalpolitikern als auch den Bürgern versprochen, dass der Verkehr nach dem Ausbau trotz der zusätzlichen Fahrzeuge, die das Logistikzentrum ansteuern und verlassen werden, besser fließen soll als bisher.