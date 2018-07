Landkreis Verden. Wer aus Richtung Achim ab diesem Sonnabendabend, 14. Juli, über die Autobahn 27 nach Verden möchte, sollte wissen, dass die Ausfahrt Verden-Ost ab 20 Uhr bis etwa 5 Uhr morgens am Sonntag in Fahrtrichtung Hannover gesperrt sein wird. Im Zuge der laufenden Bauarbeiten müsse die Abfahrt gesperrt werden, damit Arbeiten an den Induktionsschleifen für die Ampelsteuerung der Anschlussstelle – zur Vorbereitung der Verkehrsführung während den Bauarbeiten an der Fahrbahn der A 27 – erfolgen können. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden am Freitag mitgeteilt.

Im Baustellenbereich steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Hannover während dieser Zeit zudem lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer, die also am Abend und in der Nacht zu Sonntag sowie am sehr frühen Morgen nach Verden fahren wollen, müssten bereits die Anschlussstelle Verden-Nord nutzen.

Während der Sperrung der Anschlussstelle Verden-Ost steht laut Behörde den Verkehrsteilnehmern die Bedarfsumleitung „U54“ von der Anschlussstelle Verden-Nord zur Anschlussstelle Verden-Ost zur Verfügung. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Autofahrer um Verständnis.