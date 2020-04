Viele Bürger verschlägt es zu Zeiten der Coronakrise in den heimischen Garten. Dabei liegt die Frage nah: Wohin mit Grünschnitt und anderen Abfällen? Nachdem Abfallhöfe aufgrund der Ansteckungsgefahr bis zuletzt geschlossen hatten, sollen Bürger die Anlaufpunkte ab kommender Woche wieder aufsuchen können.

Drei der acht Abfallhöfe im Landkreis Verden öffnen demnächst wieder ihre Tore. Ab Mittwoch, 15. April, sind in Beppen, Kirchlinteln und Oyten Abfallanlieferungen von Privatpersonen möglich. Die Höfe sind laut dem Landkreis soweit hergerichtet worden, dass eine Annahme der Abfälle unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich ist. Die Abfallhöfe in Verden, Langwedel, Ottersberg, Achim und Hülsen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

„Wir wissen um die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, ihre Abfälle und insbesondere Grünschnitt entsorgen zu wollen“, erklärt Silke Brünn, Fachdienstleiterin im Bereich Abfallwirtschaft des Landkreises. Die Höchstmengen sind pro Anlieferung auf einen Pkw mit Anhänger begrenzt. Für deutlich größere Mengen an Strauchschnitt sucht der Landkreis nach eigenen Angaben in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden nach Lösungen.

Auch eine Abgabe von Sonderabfällen an der stationären Sonderabfallsammelstelle in Langwedel ist demnächst wieder möglich. Problemabfälle aus privaten Haushalten werden dort am Donnerstag, 7. Mai, von 15 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 9. Mai, von 9 bis 12 Uhr angenommen. Die im Zeitraum vom 14. bis 27. April geplante mobile Schadstoffsammlung im Landkreis fällt aus und soll im Oktober nachgeholt werden.

Der Landkreis bittet die Bürger darum, nur dringliche und unvermeidliche Anlieferungen an den Abfallhöfen und der Sonderabfallannahmestelle zu tätigen. Anlieferer werden aus Sicherheitsgründen gebeten, im Auto sitzen zu bleiben und den Anweisungen des Personals zu folgen. Das Betreten der Anlagen ohne Aufforderung ist verboten.

Um sich auf einen möglicherweise starken Kundenandrang vorzubereiten, bietet der Landkreis Verden vom 15. bis 18. April verlängerte Sonderöffnungszeiten an. Die drei betroffenen Abfallhöfe in Beppen, Kirchlinteln und Oyten haben daher in der kommenden Woche von Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Ab dem 20. April gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Der Abfallhof in Beppen ist dann montags bis sonnabends von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In Kirchlinteln ist eine Abgabe dienstags, donnerstags und sonnabends von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr möglich. Der Abfallhof in Oyten öffnet ab dem 20. April montags, mittwochs und sonnabends von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags und mittwochs von 13 bis 16.30 Uhr. Weitere Informationen zu den Abfallhöfen sind im Internet unter www.landkreis-verden.de/abfallhoefe abrufbar.