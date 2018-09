Immer mehr Unfälle passieren, weil die Fahrer abgelenkt sind – oft wegen der Benutzung ihrer Smartphones. (Monika Skolimowska/dpa)

Landkreis Rotenburg. Erst vor wenigen Tagen war es in Achim zu einem Frontalcrash zweier Autos gekommen, weil eine Fahrerin mit dem Handy am Ohr abgelenkt war (wir berichteten). Ablenkung als Unfallursache rückt immer mehr in den Fokus, das bestätigen auch die Zahlen der Polizei. Die Beamten im Landkreis Rotenburg wollen dem mit einem breit aufgestellten Aktionsprogramm entgegenwirken.

Denn: „Ablenkung im Straßenverkehr wird als Unfallursache häufig unterschätzt. Sie betrifft alle, egal ob als Kraftfahrer im Pkw, Lkw, Bus, als Motorrad- oder Rollerfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger.“ An diesem Donnerstag, 20. September, will die Polizei daher verstärkt Auto- und Radfahrer kontrollieren. Die Streifenwagenbesatzungen werden ihr Augenmerk besonders auf Verkehrsteilnehmer richten, die ihre Finger während der Fahrt nicht vom Handy lassen wollen.

Mit der Unfallursache Ablenkung sei allerdings nicht nur die Gefahr durch die Bedienung eines Smartphones gemeint. „Auch die Ablenkung durch ein Werbeplakat, die Bedienung des Autoradios, das Schminken während der Fahrt oder das Geschrei von Kindern auf dem Rücksitz schränkt sicheres Verhalten im Straßenverkehr deutlich ein“, weiß die Polizei im Kreis Rotenburg. All diese Faktoren können dazu führen, dass der Fahrer seinen Blick von der Straße nimmt.

Neben zahlreichen Kontrollen der Einsatz- und Streifendienste haben sich die Beamten aber auch die Prävention auf ihre Fahnen geschrieben. Dazu gehörte beispielsweise ein Radfahrtraining für Schüler einer Finteler Schule. Auch im Fahrschulprojekt, bei dem Polizeibeamte im Rahmen der Führerscheinausbildung in Fahrschulen vor jungen Fahranfängern referieren, wird dieses Thema intensiv bearbeitet. Auch eignen sich Jugendschutzkontrollen des Präventionsteams der Polizei und des Jugendamtes des Landkreises zur Sensibilisierung. So informierte beispielsweise die Zevener Polizei nun Schüler der BBS und im September beim Zevener Stadtfest gemeinsam mit der Verkehrswacht. Auffällige Banner mit der Warnung „Tippen tötet“ an den Autobahnbrücken der Hansalinie sollen Autofahrer von der Benutzung ihrer Smartphones abhalten.

„Das dürfte für den einen oder anderen am Donnerstag teuer werden“, prophezeit der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp. Die Nutzung eines Handys am Steuer eines Kraftfahrzeugs ist mit einem Bußgeld von 100 Euro belegt. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg. Wird durch das Verhalten jemand gefährdet oder sogar geschädigt, kann es auf 150 oder sogar 200 Euro ansteigen. In diesen Fällen sind sogar zwei Punkte fällig. Es droht zudem ein Fahrverbot von einem Monat. „Natürlich ist die Handynutzung auch für Radfahrer verboten“, betont van der Werp. Für sie kostet das Vergehen 55 Euro.