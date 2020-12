In der Stadt Langenhagen gibt es bereits eine Rathaus-Abholstation. Bald sollen auch in Achim die Bürger unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros die Möglichkeit bekommen, Dokumente an der Station hinterlegen zu lassen. (Moritz Frankenberg/dpa)

Wenn man diesem besonderen Jahr 2020 etwas Positives abgewinnen möchte, dann vielleicht die Tatsache, dass man in vielen Bereichen gezwungen war, gewohnte Abläufe und Denkmuster zu hinterfragen und nach – bestenfalls kontaktlosen – Alternativen zu suchen. Das gilt für jeden Einzelnen, aber eben auch für die Stadtverwaltung und ihre Dienstleistungen. Denn aufgrund der Corona-Pandemie hatte auch das Bürgerbüro in diesem Jahr einige unvorhersehbaren Herausforderungen zu bewältigen.

Während des ersten Lockdown und der Schließung des kompletten Rathauses fand im Bürgerbüro nur ein Notdienst statt. „Um die Handlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen zu können, haben die Mitarbeiter zeitweise in wöchentlich wechselnden Schichten gearbeitet“, blickt Peter Hollwedel, der fürs Bürgerbüro zuständige Fachbereichsleiter, zurück. Die in den vergangenen Monaten erfolgte telefonische Terminvereinbarung für die Anliegen der Bürger habe indes sogar zu einer erheblichen Verbesserung des Bürgerservices geführt. „So konnte und kann bereits vor dem persönlichen Erscheinen besprochen und geklärt werden, ob überhaupt ein persönlicher Besuch notwendig ist und welche Dokumente und Unterlagen mitzubringen sind.“ Ein zweiter Besuch konnte so oftmals vermieden und die Abwicklung der Angelegenheit wesentlich beschleunigt werden. „Es kam aufgrund der Pandemie nur kurzzeitig zu Rückständen. Diese konnten jedoch bereits bis Oktober komplett abgearbeitet werden“, berichtet Hollwedel.

Zeitersparnis für Mitarbeiter

Im kommenden Jahr soll der Service für die Achimer nun noch mehr vereinfacht werden – und zwar beim Abholen von Dokumenten wie beispielsweise Personalausweisen oder anderen wichtigen Papieren. Dafür brauchten die Achimer Bürger bisher immer einen Termin im Bürgerbüro und auch ein Verwaltungsmitarbeiter musste sich dafür die Zeit nehmen. Doch das könnte sich bald ändern. Im Frühjahr soll Achim draußen vor dem Rathaus nämlich eine Abholstation für eben solche Dokumente bekommen.

Diese erinnert an die Paketstationen der Post, die ebenfalls rund um die Uhr benutzt werden können. In der Stadt Langenhagen etwa ist eine Rathaus-Abholstation bereits im Einsatz, dank der die Bürger unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an ihre Unterlagen kommen. Die Kosten für die Abholstation schätzt die Verwaltung in Anlehnung an das Modell aus Langenhagen auf rund 25 000 Euro.

„Das wird die ganze Besuchssituation bei uns im Bürgerbüro erheblich entzerren“, ist sich Peter Hollwedel sicher. Der Automat werde am Seiteneingang des Rathauses neben dem Bürgerbüro aufgestellt und soll Tag und Nacht erreichbar sein. „Im ersten Quartal des neuen Jahres“, soll er nach derzeitigen Planungen installiert werden. Ziel des neuen Angebotes sei die Reduzierung von Wartezeiten für die Achimer im Bürgerbüro und damit auch eine Reduzierung des Andrangs während der normalen Öffnungszeiten.

Die Stadt Langenhagen ist eigenen Angaben zufolge die erste in Niedersachsen, die ihren Bürgern das Abholen von Ausweisen und Papieren aus einem Automaten bietet. Zum Beantragen eines neuen Ausweises müssen die Menschen zwar noch persönlich ins Rathaus kommen, das Abholen erfolgt dort aber dann auf Wunsch am Automaten – mit dem Fingerabdruck und einem Code, der vorab per E-Mail zugesendet wird.