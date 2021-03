Am Bootshafen in Uesen sind diverse Weidenbäume gefällt, aber bis Dienstag noch nicht abgeholt worden. (Björn Hake)

Kurz vor Toreschluss sind noch diverse Bäume und Hecken auf (privaten) Grundstücken in Achim gefallen – und damit fristgerecht noch im Februar, wie Daniel von Salzen sagt. Der stellvertretende Leiter des Achimers Bauhofs hat auf Nachfrage zu einzelnen Fällaktionen Auskunft gegeben, die Leser unserer Redaktion gemeldet hatten. Für Bereiche wie die Industriefläche Zum Uesener Schafkoven oder die Robinien beim Lidl-Markt an der Bremer Straße hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld mitgeteilt, dass Bäume fallen würden und auch erklärt, warum (wir berichteten). Anderes kam dann für die Öffentlichkeit in den vergangenen Tagen doch ziemlich überraschend.

So wie die Weidenbäume am Bootshafen in Uesen. „Dafür liegen Genehmigungen vor, unter anderem hat die Stadt drei Bäume zur Fällung freigegeben“, sagte von Salzen, der auch die Verkehrssicherheit als einen Fällgrund angibt. Nach einem Gerichtsverfahren sei wiederum für andere durch den Bebauungsplan geschützte Bäume die Freigabe vom Landkreis Verden erteilt worden. „Der Eigentümer ist der Erlaubnis nachgekommen, alle Maßnahmen sind rechtens.“ Zwar sei der Stadt bekannt gewesen, dass „Maßnahmen stattfinden“, wie von Salzen erklärt, aber nicht der Zeitpunkt und die Art der Ausführung.

Weitere Fällungen haben sich auf dem Campingplatz in Bollen ereignet, die Sabrina Kernhoff sauer aufgestoßen sind. „Dort befand sich eine dicht gewachsene Tannenhecke, in der Eulen ihren Rückzugsort hatten. Die ist jetzt abgeholzt. Auch ein Weidenwäldchen und mindestens zwei gesunde kapitale Nadelbäume mussten ebenfalls dran glauben. Nicht fachgerechter Baumschnitt hat dort einer Eiche Verletzungen zugefügt. Laienhafte Schnittführung beim Aufasten führte zum Abbrechen mehrerer Äste. Die Verursacher verfügten offensichtlich nicht über die nötigen Kenntnisse für Baumpflegearbeiten“, teilte sie der Redaktion mit. Auch sei dort ein großer alter Kirschbaum gefällt worden, „weil zur Kirschenzeit die Stare einfielen und sich bedienten“. Sie findet es schön, dass die Tiere „in unserer ausgeräumten Landschaft“ leckeres Futter fanden. Aber die Stare hinterließen naturgemäß ihren Kot und die Camper seien nicht bereit gewesen, für eine überschaubare Zeitspanne den Sitzplatz zu verlegen. Obstbäume aber seien zum Großteil von der Baumschutzsatzung ausgenommen.

Daniel von Salzen sind die beschriebenen Aktionen nicht unbekannt. „Da sind wir dran“, sagt der Bauhof-Vizechef, denn erste Hinweise aus der Bevölkerung waren bereits beim Bauhof eingegangen. „Wenn wir solche bekommen oder selbst etwas sehen, gehen wir dem natürlich nach“, sagt er. Was den Campingplatz angeht, dabei handele es sich um eine gärtnerische Anlage und es liege ein Bearbeitungsrecht vor. Welche Arbeiten aber im einzelnen und in welcher Ausführung passiert sind, da bestehe noch Klärungsbedarf. Sabrina Kernhoff sieht das Thema Baumfällungen vor allem emotional und vertritt die Meinung, „dass in unserer Gesellschaft erst mal der Mensch kommt und dann lange gar nichts. Dass Bäume und Sträucher dringend benötigte Habitate sprich Lebensraum sind, findet bislang bei einem Großteil der Bevölkerung und dem genehmigenden Amt keine Berücksichtigung“.

Nicht nur in der Achimer Marsch sind ihren Worten nach die Folgen von unsachgemäßer Baumpflege zu sehen, sondern auch an der Louis-Otten-Straße in der Nähe des Bahnhofs. „Da wurde ein stolzer großgewachsener Ahorn so massakriert, dass nicht ein Feinzweig mehr vorhanden ist. Ob er das überlebt?“, möchte Sabrina Kernhoff wissen. Von Salzen weiß bereits, dass dort wohl widerrechtliche Handlungen erfolgt sind. „Da ist jemand übers Ziel hinaus geschossen“, betont er. Auch dieser Vorgang sei „in Bearbeitung“, lässt er wissen.