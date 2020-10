Egal ob mit Skateboard oder auf Inlinern. Auf der Anlage in Thedinghausen konnten die Kinder ihr Können zeigen. (Björn Hake)

Es schien so, als ob die Sonne nur auf diesen Tag gewartet hätte. Am Donnerstagnachmittag waren alle Kinder zwischen sechs und 14 Jahren eingeladen, auf die Skateanlage an der Bahnhofstraße in Thedinghausen zu kommen – und das taten sie. Fast 30 Anmeldungen waren im Vorfeld für diesen Skatekurs eingegangen. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen kostenlos die Grundlagen des Skatesports erlernen. Der Unterricht wurde dabei von einem Skatelehrer der Skateschule Sachsen übernommen. Trotz bereits weit fortgeschrittenem Herbst und Regenschauer am vorherigen Tag waren die Wetterbedingungen für diesen Kursus optimal, denn die Temperaturen waren mild und es blieb trocken.

Es war bereits den zweiten Skatekurs in Thedinghausens in diesem Jahr. Der erste wurde diesen Sommer organisiert. Damals hieß auch die Skateschule Sachsen noch M&M Skating. Dieser erste Kursus schien bereits sehr gut bei den Kindern angekommen zu sein. Die Teilnehmerzahl stieg nun aber von acht auf ganze 28 am Donnerstag. Darunter war sogar eine Teilnehmerin, die bereits am ersten Termin teilgenommen hatte, wie Ulf Roselius, Sozialarbeiter in der Samtgemeinde Thedinghausen, verriet. Vor allem sollte dieser Kursus eine kleine Ablenkung in Zeiten von Corona sein. Die Hoffnung sei es jedoch, diesen regelmäßig in den Oster- und Sommerferien stattfinden zu lassen. So könne gleichzeitig auf die Möglichkeiten zum Skaten in Thedinghausen aufmerksam gemacht werden. „Dazu trägt so eine Veranstaltung auch bei“, sagte Roselius.

Freies Ausprobieren

Fürs Erste durften sich die Kinder an diesem Tag frei ausprobieren. Zur Verfügung standen Geräte wie Inliner, Skateboards, Longboards und Waveboards. Wer wollte, durfte jedoch auch seine eigene Ausrüstung mitbringen. Dann wurde direkt kontrolliert, ob diese denn überhaupt noch richtig sitzt. Hauptziel des Tages war vor allem der Spaß. Aber auch Tipps und Tricks wurden vermittelt. Mehr war in der kurzen Zeit auch nicht möglich. Obwohl der Kursus für drei Stunden angesetzt war, kam jede Stunde nur immer eine Gruppe von zehn Kindern an die Reihe, um so alle Hygienebestimmungen einhalten zu können. Die nächsten Gruppen standen jedes Mal bereits in den Startlöchern.

Sicher über die Rampen

So wurden vor allem Spiele gespielt. Einige Kinder wirkten nach einer Stunde bereits wie richtige Profis. „Kinder lernen das sehr schnell“, sagte der Lehrer der Skateschule Sachsen. Viele hatten jedoch auch bereits Vorerfahrungen und holten sich an diesem Tag nur Ratschläge und Tipps ab. Selbst die kleinsten Kinder fuhren am Ende des Kurses sicher die großen Rampen der Skateanlage auf und ab. Auch bei einem Limbospiel wurde viel Mut an den Tag gelegt. Obwohl Einige sich beinahe auf ihre Skateboards legen mussten, um noch unter der Stange durchzufahren, konnten alle ohne schlimmere Stürze wieder nach Hause fahren.

Viele genossen es sichtlich, wieder einmal nach draußen zu kommen und mit einer Gruppe von Kindern etwas unternehmen zu können. Einige waren für diesen Tag weit gefahren. Darunter auch die neunjährige Jana aus Verden. Für sie waren vor allem die Spiele an diesem Tag das Beste. Dank des Kurses könne sie nun aber auch endlich richtig Bremsen mit ihren Inlinern und möchte diese neue Fähigkeit unbedingt zu Hause weiter üben. Aber auch die Eltern genossen den Tag, denn viele blieben, um zuzusehen und genossen ein wenig die Sonne.