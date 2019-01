Die alte Versandhalle, in der sich nach der Stilllegung ungebetene Gäste noch mit Pulver-Feuerlöschern ausgetobt hatten, steht schon nicht mehr: Der Abriss der Lieken-Brache am Achimer Bahnhof hat begonnen. Wie berichtet, ist von Investor W&S die in Verden ansässige Firma Regrata mit den Abriss- und Entsorgungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik betraut worden.

Zum Jahresbeginn waren zunächst sechs verschiedene Bagger im Einsatz, denn sämtliche Materialien müssen voneinander getrennt gesammelt und entsorgt werden. Das erhöhe den Schwierigkeitsgrad der Abrissarbeiten, wie ein Mitarbeiter erklärte. Teilweise haben die Arbeiter Wände stehen lassen, um sich und die Arbeiten vor dem Wind zu schützen. Der Lieken-Turm, der zu einem inoffiziellen Wahrzeichen Achims geworden ist, soll wohl im Mai abgetragen werden. Das gesamte Gelände im Sanierungsgebiet wird rund um die Uhr mit Grünlicht und Kameras überwacht.