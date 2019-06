Der Lieken-Turm, das inoffizielle Wahrzeichen Achims, verschwindet nun Anfang Juli aus dem Stadtbild. (Vasil Dinev)

Erst war der Mai anvisiert, dann der Juni und nun wird es Juli: In dessen erster Woche nun soll der Turm der ehemaligen Brotfabrik Lieken am Achimer Bahnhof abgetragen werden. Das hat Hauke Schiller, Bauleiter der Verdener Abbruch- und Recyclingfirma Regrata, jetzt auf Nachfrage erklärt.

Inoffizielles Wahrzeichen

Der Turm, der ein inoffizielles Wahrzeichen der Stadt geworden und schon von weithin sichtbar ist, steht mittlerweile als einziges Gebäudeteil noch in dem Sanierungsgebiet. Ursprünglich sollten bis Ende Mai alle Bauten auf dem Areal dem Erdboden gleichgemacht worden sein. Der für seinen Abriss notwendige Riesen-Bagger wird allerdings erst in der letzten Juniwoche in Achim erwartet.