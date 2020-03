Das Frühlingsfest in Oyten muss wie so viele Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen. (Björn Hake)

Um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, werden weitere Einrichtungen geschlossen und Veranstaltungen abgesagt. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Riede teilt mit, dass es in diesem Jahr kein Osterfeuer geben wird. Der Osterfeuerplatz „Auf dem Roland“ bleibt verschlossen und dort wird kein Brennholz angenommen.

Außerdem betroffen ist die Volksbank Syke, sie schließt daher ab Donnerstag, 19. März, einige Filialen für den persönlichen Kontakt. Betroffen sind Filialen in Riede, Barrien, Groß Mackenstedt, Leeste und Varrel. Die Berater sind telefonisch erreichbar, die Bargeldversorgung ist sichergestellt. Die Selbstbedienungsbereiche dieser Filialen bleiben geöffnet. Weiterhin steht die Volksbank telefonisch unter 0 42 41 / 8 58 58 von 8 bis 18 Uhr für eine Vielzahl von Bankdienstleistungen zur Verfügung.

Der Heimatverein Oyten sagt bis Sonntag, 19. April, alle Veranstaltungen ab. Die geplante Ausfahrt nach Hannover wird nachgeholt und ein neuer Termin rechtzeitig bekannt gegeben. Außerdem fallen sämtliche Veranstaltungen der verschiedenen Arbeitsgruppen im Oytener Heimathaus bis auf Weiteres aus. Für Rückfragen steht Werner Gerken unter der Telefonnummer 0 42 07/28 41 und über gerken.w@heimatverein-oyten.de zur Verfügung. Außerdem eingestellt wird der Betrieb im Jugendzentrum Sottrum, teilt Janina Kothes mit. Des Weiteren hat der Vorstand der VdS Oyten das Frühlingsfest mit Flohmarkt abgesagt.

Ferner hat Probst Matthias Ziemens mitgeteilt, dass alle Gottesdienste der Achimer Kirchengemeinde St. Matthias in der Karwoche und am Osterfest abgesagt werden. Betroffen sind unter anderem der Karfreitagsgottesdienst in Oyten, die Auferstehungsfeier und die Heiligen Messen am Ostersonntag und -montag. Ferner entfallen aufgrund der Schließung des Achimer Rathauses die Sprechstunden des Senioren- und Behindertenbeirats. Der Beirat ist aber ab Freitag, 20. März, jeweils montags, mittwochs und freitags unter der Telefonnummer 01 78/ 9 31 36 96 zu erreichen.

Die AOK Niedersachsen hat ihre Servicezentren und Sprechtage für die persönliche Beratung geschlossen. Versicherte werden gebeten, sich überwiegend telefonisch (08 00/0 26 56 37), per Post, E-Mail (aok.service@nds.aok.de) oder Fax sowie über die Online-Geschäftsstelle (www.meine.aok.de) an die AOK zu wenden. Nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung kann eine persönliche Beratung in Anspruch genommen werden. Fragen zu den Themen Medizin, Gesundheit und dem Coronavirus beantworte ein medizinisches Expertenteam rund um die Uhr unter der Rufnummer 08 00 / 1 26 52 65.

Der Beerdigungsverein Baden teilt mit, dass die für Donnerstag, 26. März, vorgesehene Mitgliederversammlung ausfällt. Außerdem wurden die geplanten Sonntagswanderungen der Achimer Wanderfreunde bis auf Weiteres abgesagt. Auch der für Dienstag, 14. April, vorgesehene Termin zur Verteilung der neuen Hefte für das Sommerwanderprogramm im Hotel Gieschen in Achim findet nicht statt. Die Programme kommen Vereinsmitgliedern auf dem Postweg oder durch Einwurf in die Briefkästen zu.

Die Kirche und das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Baden schließen bis mindestens Sonntag, 19. April. Alle in dem Gemeindebrief „Badener Kirchenfenster“ angekündigten Termine sind davon betroffen und werden nicht stattfinden. Gleiches gilt für die regelmäßigen Treffen von Gruppen im Gemeindehaus. Die für die ersten drei Maisonntage geplanten Konfirmationen werden verschoben. Das Kirchenbüro ist zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Pastor Martin Behr steht unter der Telefonnummer 0 42 02/7 03 44 zur Verfügung.