Weil das Achimer Rathaus geschlossen ist, fallen dort diverse Sprechstunden aus. (Kai Purschke)

Die für Donnerstag, 26. März, geplante öffentliche Ratssitzung im Achimer Rathaus entfällt wegen der Corona-Krise. Ebenso die für den 24. März angesetzte Stadtteilkonferenz im Bürgerzentrum. Auch die katholischen Kirchengemeinden in Verden und Achim setzen konsequent die Maßnahmen der Hildesheimer Bistumsleitung und der Bundesregierung zum Umgang mit dem Coronavirus um: Bis auf Widerruf finden keine Gottesdienste und keine Veranstaltungen statt. Die Gemeindehäuser sind geschlossen. Die Erstkommunionfeiern werden auf Termine nach den Sommerferien verschoben. Die Propsteikirche in Verden, die St. Matthias-Kirche in Achim und die St. Paulus-Kirche in Oyten bleiben tagsüber zum Gebet geöffnet. Die Pfarrbüros sind zu den gewohnten Zeiten telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Achim hat mitgeteilt, dass wegen der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Schließung des Achimer Rathauses die wöchentlichen Sprechstunden bis auf Weiteres ausfallen. Telefonisch sei er weiter erreichbar, sobald feststeht unter welcher Rufnummer, teilt er sie mit. Auch der Schützenverein Uphusen stellt bis auf Weiteres den Schießbetrieb auf der Schießsportanlage in Bierden ein und hofft, das Schützenfest zum 100-jährigen Bestehen veranstalten zu können. Die Bürgerstiftung Achim hat die Büchersammlung für Sonnabend, 28. März, und den Büchermarkt im GamMa am Sonnabend, 9. Mai, abgesagt. Der TV Baden hat erklärt, dass das von der Fahrradgruppe für Mittwoch, 15. April, geplante Matjes-Essen ebenso ausfallen muss wie die beiden Fahrradtermine im April.

Der Nabu Achim wird nun auf seinen Wildsträucherverkauf am Sonnabend, 21. März, auf dem Achimer Wochenmarkt verzichten, der Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung, Peter Hennig, lässt seine Sprechstunde im Rathaus bis voraussichtlich 19. April ausfallen – ebenfalls berät Heinz Dodenhof bis dahin nicht in Rentenangelegenheiten. Der TB Uphusen stellt den kompletten Spiel- und Übungsbetrieb in den genutzten Sporthallen, Außenanlagen und Vereinsheim bis einschließlich 15. April ein. Das Vereinsheim ist ab sofort geschlossen. Der Kunstverein Achim hat seine Ausstellungen, die am 22. März im Haus Hünenburg und am 26. April im Achimer Rathaus eröffnet werden sollten, abgesagt. „Wir hoffen, dass wir unsere Planungen nur aufschieben müssen und die Ausstellungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können“, teilte der Kunstverein mit, der derzeit eigentlich sein 30-jähriges Bestehen auch mit diesen Veranstaltungen feiern wollte. Die Dorfgemeinschaft Borstel trifft sich nun nicht mehr am 21. März zur Müllsammelaktion. Die Geschichtswerkstatt Achim hat ihre geplante Versammlung für Sonntag, 29. März, im Clüverhaus sowie die Fahrt nach Stade abgesagt.

Das Landtagsabgeordneten-Bürgerbüro von Dörte Liebetruth in der Verdener Innenstadt ist bis Ostern geschlossen. Ansprechbar sind sie und ihr Team aber per E-Mail an doerte.liebetruth@LT.niedersachsen.de oder montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter 0 42 31 / 9 70 87 20. Die Verdener Eisenbahnfreunde (VEF) haben die Osterfahrten des Kleinbahnexpress für den 13. April abgesagt. Der Sozialverband VdK schließt alle seine 26 Geschäftsstellen in Niedersachsen und Bremen. Telefonisch oder per E-Mail werden die sozialrechtlichen Anliegen aber weiterhin bearbeitet.