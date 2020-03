Bis einschließlich 17. April hat die Achimer Tafel jetzt ihren Betrieb eingestellt. (Björn Hake)

Auch in der neuen Woche werden wieder zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis Verden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus' abgesagt oder verschoben und Einrichtungen geschlossen. Dazu gehört auch die Achimer Tafel, die nach Angaben ihres Vorsitzenden Rainer Kunze von diesem Montag, 16. März, bis einschließlich Freitag, 17. April, den Tafelbetrieb komplett einstellen und das Tafelhaus Achim sowie die Ausgabestellen in Bassen und Lunsen schließen wird. „Bei uns kommen auf engem Raum täglich viele Menschen zusammen.“ Diese seien größtenteils älter. „Es ist unsere Pflicht, vor allem diese Gruppe vor dem Virus zu schützen“, erklärt Kunze.

Der Kirchenkreis Verden nimmt indes die Empfehlung der Landeskirche Hannover auf, die die Kirchengemeinden dazu auffordert, auf alle Gottesdienste bis zum 19. April zu verzichten. Darüber hinaus sollen in den Gemeinden nur Veranstaltungen stattfinden, die wirklich nötig und verantwortbar sind, was sowohl die Teilnehmerzahl als auch die Personengruppe der Teilnehmenden angeht.

Der TSV Achim hat entschieden, den gesamten Sport- und Trainingsbetrieb sowie alle Veranstaltungen im Vereinsheim bis auf Weiteres auszusetzen. Das Vereinsheim ist ab sofort geschlossen. Gleiches gilt für Veranstaltungen in den Räumen der Awo Uphusen. Diese werden bis Mittwoch, 15. April, ausfallen. Der SPD-Ortsverein Achim sagt seine für Dienstag, 17. März, angesetzte Mitgliederversammlung ab. Die Energieberatung im Achimer Rathaus durch Werner Seekamp fällt für eine unbestimmte Zeit aus. Telefonisch ist er unter 0 42 04 / 76 34 zu erreichen.

Theater fällt aus

Die Theatergruppe des TB Uphusen hätte eigentlich am 21. März mit ihrem neuen Stück Premiere feiern sollen. Diese Pläne wurden nun allerdings auch vom Coronavirus durchkreuzt. „Mit Bedauern teilen wir mit, dass alle Aufführungen entfallen müssen“, verkündet Mitglied Herfried Meyer. Die Inszenierung solle im kommenden Jahr nachgeholt werden. Bereits erworbenen Karten können gegen die Rückerstattung des Eintrittspreises am Sonnabend, 21. März, von 9 bis 12 Uhr in Haberkamps Hotel zurückgegeben werden. Wer die Karte nicht zurückgeben kann oder möchte, kann diese als Gutschein für die Aufführungen im kommenden Jahr nutzen.

Auch der politische Betrieb in Achim wird eingeschränkt. Die für diesen Montag, 16. März, vorgesehene Sitzung des Schulausschusses wurde am Sonntag präventiv abgesagt. Der Kunstverein Achim reagiert ebenfalls auf die aktuellen Entwicklungen. „Um unsere Besucher, Kunstschüler, das Dozententeam und alle Mitarbeiter zu schützen, wird der Kunstverein Achim öffentliche Veranstaltungen, wie die geplante Vernissage am 22. März und die Kurse der Kunstschule voraussichtlich bis zum 19. April absagen“, teilt der Verein mit. Der Heimatverein Achim sagt seine Jahreshauptversammlung, die am 23 März im Clüverhaus stattfinden sollte, ab. Gleiches gelte für den Ausflug am 26. März zum Tister Bauernmoor. Beide Termine sollen nachgeholt werden.

Genau wie in Achim stellt nun auch der Bürgerbus Oyten aufgrund der aktuellen Lage seinen Betrieb ab diesem Montag, 16. März, ein. Betroffen sind die drei Bürgerbus-Linien 796, 797 und 798. In der Zeit zwischen 6.35 und 9.30 Uhr verkehrt der Bürgerbus an diesem Montag noch planmäßig, um Pendlern die noch nicht informiert sind, Gelegenheit zu geben, zum Sagehorner Bahnhof zu kommen. Danach wird der Betrieb eingestellt.

Der Gemeindezentrum Bassen e.V. hat sich entschieden, seine für den 26. März geplante Jahreshauptversammlung aufgrund der rasanten Coronavirus-Ausbreitung zu verschieben. „Ein neuer Termin wird bekanntgegeben, sobald sich die Lage entspannt hat“, heißt es. Ebenso soll der angekündigte Vortrag von Folker Hellmeye am 17. April zu gegebener Zeit nachgeholt werden. Alle Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft „Wir Sagehorner“ werden ebenfalls bis auf Weiteres abgesagt. Eine Wiederaufnahme könne erst erfolgen, wenn eine generelle Entwarnung ausgesprochen wurde.

Das für Sonntag, 22. März, in der Fischerhuder Kirche geplante Konzert von Bernd Schlott, Joe Dinkelbach und Ingö Höricht wird wegen des Coronavirus' abgesagt. Auch das Osterhasen-Skat der Skatfreunde Fischerhude-Quellkorn wird am Sonntag, 29. März, nicht stattfinden. Gleiches gilt für die am 17. März geplante Rentensprechstunde von Reiner Sterna. Wer Fragen hat, kann diese telefonisch unter 01 71 / 5 44 00 64 oder per Email reiner.sterna@t-online.de stellen.

Das Schwimmbad in Ottersberg (Otterbad) wird ab Montagmittag, 16. März, bis einschließlich 14. April den Betrieb einstellen. Das Frühschwimmen ist an diesem Montag noch bis 7.45 Uhr möglich. Der Kursbetrieb pausiert und wird mit der Öffnung wieder fortgesetzt. Sämtliche Anmeldungen zu Schwimmkursen bleiben bestehen. Außerdem fallen das Totenkopfschwimmen am 7. April und die Badeparty am 18. April aus. Der Bürgerbus Sottrum stellt bis auf Weiteres auch seinen Betrieb ein. Eine Information der Fahrgäste erfolgt an den wesentlichen Haltestellen über entsprechende Hinweise.

Schützenleben beeinträchtigt

Der Corona-Virus beeinträchtigt auch das Vereinsleben im Schützenverein Daverden. „Wegen der aktuellen Entwicklung wird der Schießbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Übungsschießen und Wettkämpfe finden daher nicht mehr statt. Auch der Kreisschützenverband Verden setzt alle Wettkämpfe bis Ende April aus. Die Mitglieder werden informiert, wenn der Schießbetrieb wieder aufgenommen wird“, teilt der Verein mit. Die Auswirkungen des Coronavirus haben außerdem das Programm des Langwedeler Kulturvereins erreicht. Die Veranstaltung „Amoröse, seriöse, böse Liebeslieder“ am 20. März mit Pago Balke und Gerhardt Strengert wurde vom Programm genommen. Ein Ersatztermin ist für den 4. Dezember geplant. Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Papier- und Buchhandlung Vera Rohrberg habe sich allerdings bereit erklärt, Eintrittskarten gegen Rückgabe des Geldes zurück zu nehmen.

Die für den 20. März geplante Jahreshauptversammlung des TSV Cluvenhagen wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Vorstand des Fördervereins Ortsfeuerwehr Etelsen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Osterfeuer am 11. April abzusagen. Dies gilt auch für die Holzannahme am 28 März und am 4. April.

Der Vorstand des Dorfvereins Emtinghausen Bahlum gibt bekannt, dass alle Veranstaltungen des Vereins bis Ende März ausfallen. Auch die Treffen für Alleinlebende in Thedinghausen finden aufgrund der Schließung des Hauses auf der Wurth bis auf Weiteres nicht statt. Die für 21. März in der Samtgemeinde Thedinghausen geplante Müllsammelaktion „Saubere Landschaft“ wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden, das hat die Samtgemeindeverwaltung mitgeteilt. Der Fährverein Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen hat seine für den 19. März geplante Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kehlenbeck in Lunsen abgesagt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Die Emhuser Plattsnackers hatten am Sonnabend ebenfalls kurzfristig die Premiere ihres neuen Stückes „Keen Thema“ abgesagt. Man suche nun nach einen neuen Termin. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Vorstand des Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen hat einstimmig beschlossen, den Betrieb bis auf Weiteres einzustellen, weil es in dem Fahrzeug nicht möglich ist, die im Verkehrsverbund vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen umzusetzen. „Die Gesundheit der Fahrerinnen und Fahrer sowie unserer Fahrgäste hat oberste Priorität“, teilt der Verein mit. Die für den 16. März Mitgliederversammlung der UBL wurde ebenfalls abgesagt. Gleiches gilt für das monatliche Treffen der Grünen Liste in der Samtgemeinde Thedinghausen, das am 18. März stattfinden sollte.