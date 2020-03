Der Verein der Selbständigen Ottersberg hat den diesjährigen Frühlingszauber zum Schutz gegen das Coronavirus abgesagt. (Björn Hake)

Im Kreisgebiet Verden entfallen weiterhin Veranstaltungen. Das Repair-Café in Achim setzt voraussichtlich bis Sonntag, 19. April, aus. Im Bürgerzentrum Achim entfallen die Gruppenangebote, die Fahrradwerkstatt, das Freiwilligenforum sowie die Stadtteilkonferenz. Abgesagt wurde außerdem die Versteigerung von Fundsachen, die Ratssitzung und der Frühstückstreff in Achim.

In der Stadtbibliothek Achim wurden für den Monat April der Literaturkreis, der Krabbeltreff und das Bilderbuchkino abgesagt. Außerdem betroffen ist die Fortbildung für Ehrenamtliche mit dem Titel „Keine Angst vor Social Media“. Aufgrund der aktuellen Erlasslage können die Veranstalter noch keine Aussage darüber treffen, ob die Achimer Fachausstellung in diesem Jahr planmäßig stattfinden wird. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt statt. Der ADFC Achim hat seine Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben und sämtliche Aktivitäten abgesagt.

Aufgrund der Corona-Krise sagt die Veranstaltungsgemeinschaft der örtlichen Vereine aus Fischerhude und Quelkhorn sämtliche Veranstaltungen bis Freitag, 1. Mai, ab. Auch das Fischerhuder Maifest ist betroffen. Nach Angaben von Frank Mattutat fallen auch in der Quelkhorner Musikkneipe Bergwerk bis einschließlich April alle geplanten Veranstaltungen aus. Dazu zählt insbesondere die für Donnerstag, 2. April, geplante „Open Ears“-Jam-Session. Der Förderkreis Erbhof sagt die zusammen mit der Bücherkiste Riede für Sonntag, 26. April, geplante Kinderbuchlesung im Renaissancesaal des Schlosses Erbhof ab. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Das Team des Christophorus-Cafès in der evangelischen Kirchengemeinde Ottersberg teilt mit, dass das Treffen am Freitag, 3. April, und die weiteren Zusammenkünfte vorläufig ausfallen. Beim DRK-Ortsverein Ottersberg fallen alle Aktivitäten des Senioren-Besuchsdienstes und des Gesprächskreises Demenz bis Ende April aus, teilt Organisatorin Ilse von Spreckelsen mit. Das Ottersberger Repair-Café öffnet seine Werkstatt im Rektorhaus am Donnerstag, 2. April, aufgrund des Coronavirus nicht. Bei den Ottersberger Landfrauen fällt der regelmäßige Fahrradtreff bis auf Weiteres aus.

Der Verein der Selbständigen Ottersberg verschiebt seine Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Des Weiteren wird der diesjährige Frühlingszauber nicht stattfinden, teilt der Vorsitzende Christian Statz mit. Das Osterfeuer in Blender fällt ebenfalls aus, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Somit findet in diesem Jahr auch keine Annahme von Holzabschnitten auf der Weide an der alten Dorfstraße statt.

Der für diesen Sonntag, 22. März, geplante Flohmarkt in Thedinghausen wurde ebenfalls abgesagt. Aufgrund der der Corona-Krise fallen an diesem Wochenende außerdem der Kindergottesdienst und der meditative Spaziergang in Thedinghausen aus, teilt Pastorin Cathrin Schley mit. Es wird zu gegebener Zeit mitgeteilt, wann der Spaziergang nachgeholt wird. Auch der DRK-Ortsverein Thedinghausen lässt vorerst alle Veranstaltungen bis Mitte April ausfallen. Betroffen sind ein Bierseminar und eine Kaffeefahrt. Die für Donnerstag, 2. April, geplante Fahrt zum NDR wurde vorerst auf Mittwoch, 10. Juni, verschoben.

Sämtliche Kreißsaalführungen in der Aller-Weser-Klinik (AWK) fallen vorerst aus. Aktuelle Termine und kurzfristige Änderungen werden unter www.aller-weser-klinik.de veröffentlicht. In der AWK finden aber weiterhin Geburten und die Versorgung von Schwangeren statt. Nur die Wege durch das Krankenhaus und der Besucherverkehr sind eingeschränkt. So dürfen werdende Mütter ab sofort nur noch von einer Person begleitet und besucht werden. Bei Fragen stehen die Hebammen des Kreißsaals unter 0 42 31/10 35 11 zur Verfügung.

Die Kulturinitiative Sottrum sagt das für Sonntag, 29. März, im Heimat- und Kulturhaus Hellwege geplante Konzert mit dem Fidis Quartett und Gesine Reimers sowie den Klavierabend mit Artem Yasynskyy am Freitag, 17. April, ab. Die Theateraufführungen im Schützenhaus Langwedelermoor entfallen ebenso. Der Langwedeler Kulturverein sagt alle geplanten Veranstaltungen für März und April ab. Darunter fällt unter anderem die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 25. März, sowie ein Theaterabend und ein Konzert – es soll jeweils ein Ersatztermin vereinbart werden.