Die Ottersberger Integrationsbeauftragte Jana Czichos (links) durfte bei der Abschiedsfeier in der Kleiderkammer nicht fehlen und bedankte sich bei den Flüchtlingshelferinnen um Gerda Böhlcke (Vierte von links) und Christina Dittmer-Ropers (rechts) für die engagierte Arbeit und das gegenseitige Vertrauen. (Björn Hake)

Nach zweieinhalb Jahren voller Engagement, Herzblut, Empathie und Überzeugungsarbeit haben die neun Damen der Ottersberger Kleiderkammer „Mohnblume“ den ehrenamtlichen Betrieb in der alten Schulturnhalle eingestellt und sich am Dienstagnachmittag in einer kleinen Feierstunde offiziell von den zahlreichen Wegbegleitern verabschiedet. Mit Wehmut und etwas Trauer – aber dennoch in bester Laune – ließ die in erster Linie von Gerda Böhlcke und Christina Dittmer-Ropers geführte Gruppe die ebenso arbeitsreichen wie erquickenden Momente aus den vergangenen 30 Monaten an sich vorbei ziehen. „Wir haben hier ganz viele Leute glücklich gemacht“, stellte Dittmer-Ropers stellvertretend für die harmonische Garde fest und unterstrich damit den Sinn und die Notwendigkeit dieser Einrichtung.

Niedergelassen hatten sich die Ehrenamtlichen aus der Ottersberger Flüchtlingshilfe mit der Kleiderkammer seit Juni 2016 im Obergeschoss der Turnhalle auf dem Areal der Wümmeschule. Aber nur 25 Quadratmeter standen für das ehrgeizige Projekt „Mohnblume“ zur Verfügung. Eigentlich viel zu wenig, wie auch Jürgen Buthmann-von Schwartz schon vor längerer Zeit erkannt hat. „Es war nur eine Notlösung“, räumte der Vize-Verwaltungschef ein. Allerdings habe sich die Suche nach einem geeigneten Raum äußerst schwierig gestaltet. Aus ihrer Situation haben die Damen aus der Flüchtlingshilfe derweil bis zum Schluss das Beste gemacht. Entsprechend dem Projektnamen sah es in der winzig kleinen Kammer, die als offizielle Annahme- und Ausgabestelle der Spenden und Hilfsgüter für die Flüchtlinge im Flecken Ottersberg eingerichtet worden war, auch blumig-bunt aus.

Bereitschaft der Bürger

Ins Rollen kam das Projekt nach einer Informationsveranstaltung im Februar 2016 noch unter der Regie der damaligen Integrationsbeauftragten Nele Peek, bei der Bürger ihre Bereitschaft zum Helfen in verschiedenen Rubriken der Flüchtlingsarbeit – darunter auch eine Kleiderkammer – anmelden konnten. „Sechs haben sich damals eingetragen“, erinnerte sich Christina Dittmer-Ropers. Somit war die Grundlage für den Aufbau einer Kleiderkammer geschaffen. Und in dem kleinen Raum gab es nichts, was es nicht gibt. Textilien in allen Größen stapeln sich noch immer in den Regalen, Kochtöpfe und Schuhe waren dort zu finden und selbst ein Bobbycar für die ganz Kleinen oder eine Ausstattung für Erstklässler hatte die Einrichtung zu bieten. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und es war eine sehr schöne Zeit“, sagte Kleiderkammer-Teammitglied Ursula Granz, die nach der Aufgabe nun wieder mehr Zeit mit ihren zwei Enkelkindern verbringen möchte.

Der Standort in der alten Schulturnhalle war einmal wöchentlich Anlaufpunkt für Bedürftige, aber auch ein Ort des Austausches und der gegenseitigen Unterstützung. Die Ein-Euro-Erlöse aus den Verkäufen der Waren flossen in etliche Projekte wie die Fahrrad-Werkstatt oder in gesellige Veranstaltungen wie der Nikolauslauf oder Ausflüge. Jana Czichos, die mittlerweile Nele Peek abgelöst hat, machte bei der Abschiedsfeier aus ihrem Herzen derweil keine Mördergrube. „Ich bin schon ein bisschen wehmütig“, gab die Ottersberger Integrationsbeauftragte unumwunden zu und ergänzte: „Ich konnte mich immer auf Euch verlassen. Ihr hattet immer ein offenes Ohr und habt aus der Kleiderkammer auch einen Treffpunkt gemacht.“ Dank zahlreicher Sachspenden von Bürgerinnen und Bürgern aus Ottersberg und Umgebung habe es stets ein reichliches und breites Angebot gegeben, um die Bedürfnisse der Menschen in sozialen Notlagen decken zu können.

„Es schreit nach einer Fortsetzung“

Doch für Trübsal war an diesem Tag auch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielmehr sollte der Blick nunmehr nach vorne gerichtet werden. „Es gibt immer noch Zulauf. Wir suchen derzeit nach einem geeigneten Ort und haben auch schon Kontakte entwickelt“, zeigte sich Czichos zuversichtlich, dass das Thema Kleiderkammer irgendwann neu aufleben kann. An personeller Unterstützung für einen neuen Anlauf dürfte es Czichos nicht mangeln. Zwar wird sich der Großteil mit dem Aus der „Mohnblume“ zurückziehen, dennoch haben mindestens zwei Frauen ihre Bereitschaft signalisiert, bei einem Neuanfang mitzuhelfen. „Es schreit einfach nach einer Fortsetzung“, befand Christina Dittmer-Ropers.