Nachdem ihn ein jüngeres Gemeindemitglied dazu inspiriert hat, möchte Pastor Theodor Adam nun an der Universität Kiel ein Herzensprojekt umsetzen. Er wird nun Sottrum verlassen, seine Nachfolge ist noch nicht geregelt. (Björn Hake)

Sottrum. Theodor Adam, Pastor der St.-Georg-Kirchengemeinde Sottrum, ist am Sonntag mit einer Zeremonie feierlich verabschiedet worden. Sein Dienst endet nun, nach drei Jahren des Probedienstes zieht es Adam nach Kiel. „In Sottrum konnte ich mich beweisen und allerbeste Erfahrungen machen. Ich durfte zudem einen sehr lebendigen Austausch mit der Gemeinde und viele wunderbare Veranstaltungen erleben“, sagte er.

Seine Zeit in Sottrum habe ihn sehr erfüllt. Besonders in Erinnerung sei ihm eine Fahrt im Reformationsjahr 2017 in die Lutherstadt Wittenberg geblieben. „Eigentlich würde jetzt die Verbeamtung auf Lebenszeit anstehen und damit die Ausbildung vorbei sein“, fuhr der Pastor fort und ergänzte: „Aber ein ganz bestimmtes Thema liegt mir noch am Herzen und dem möchte ich mich nun vorrangig widmen“. Ein junges Gemeindemitglied habe ihn nämlich dazu inspiriert, eine Doktorarbeit über das Thema „Transsexualität und Kirche“ zu schreiben.

Minderheiten eine Stimme geben

Adam möchte künftig ebenfalls gern Minderheiten, denen bisher eine Lobby fehle, eine eigene Plattform bieten. „Hierfür gehe ich nun für die nächsten drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Kiel“, sagte der Pastor. Pläne für die Zeit danach habe nicht. Auch seine Nachfolge sei noch nicht geklärt. „Bewerbungen von ordinierten Pastoren der Hannoverschen Landeskirche werden noch sehr gern entgegengenommen“, erzählte Adam. Für den Übergang werde auch sein bisheriger Kollege Pastor Dietmar Meyer einen Teil der Aufgaben übernehmen.

Die individuelle Gestaltung von Taufen, Trauungen und Beerdigungen, die Arbeit mit Kindern sowie die geistliche Dimension seiner Arbeit hätten Adam in der Gemeindearbeit besonders am Herzen gelegen. Privat hat er Wanderungen in der Natur, im Sommer Wassersport, vor allem das Segeln, und im Winter Tee und theologische Bücher genossen. „Das Evangelium zu verkünden, heißt für mich, der realen Option des Unmöglichen eine Chance zu geben. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt (Mk 9,23)“, zitierte der Gottesmann seinen Leitspruch.

Der 1984 geborene Hannoveraner hatte nach dem Abitur in Münster, Erlangen-Nürnberg, Berlin und Göttingen Evangelische Theologie und Christliche Publizistik studiert. Ein Auslandssemester führte ihn nach Vanderbijlpark in Südafrika. Theodor Adam war auch an der Gründung des theologischen Arbeitskreises „QuiKT“ – Queer in Kirche und Theologie – beteiligt. Nach seinem Vikariat in der St.-Petri-Gemeinde in Steinwedel wurde er im Jahr 2016 hier in Sottrum ordiniert.

Nun wurde die Abschiedszeremonie am Sonntagvormittag mit einem Gottesdienst eingeleitet. Mit bewegenden Worten bedankte sich Adam bei der Gemeinde, aber auch ganz besonders bei Pastor Meyer „ für die überaus harmonische Zusammenarbeit“. Anschließend gab es im Gemeindehaus einen Empfang, zu dem die Gemeindemitglieder, Vertreter der benachbarten Kirchengemeinde Ahausen und der kommunalen Politik sowie Gesandte von Vereinen und anderen Organisationen geladen wurden.

Pudding zum Abschied

Die offizielle Laudatio hielt Pastor Dietmar Meyer in Vertretung des verhinderten Landessuperintendenten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Isabel Salmen, Vorstandsvorsitzende der Kirchengemeinde Sottrum. Für das leibliche Wohl sorgte ein von ihr organisiertes Buffet. Ein beträchtlicher Teil davon bildete ein Tisch mit über 20 von Gemeindemitgliedern zubereiteten Puddingsorten. Dies sei Pastor Adams Leibspeise, wie Isabel Salmen verriet.

Auch wurde im Gemeindehaus ein Flohmarkt veranstaltet. „Im Laufe der Jahre haben sich überzählige Dinge in der Kirche angesammelt. Ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die sich noch daran erfreuen“, erklärte Adam die Intention seiner Idee und ließ sich schließlich eine Portion der von ihm bevorzugten Süßspeise schmecken.