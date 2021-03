Wiltrud Ysker geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einige Projekte hätte sie gerne noch weiter begleitet. (Björn Hake)

Im Jahr 1982 wurde Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt, Deutschland verlor in Madrid das WM-Finale gegen Italien und der erfolgreichste Film des Jahres war E.T.. Lang ist all das her. 39 Jahre, um genau zu sein. Und genau so lange war auch Wiltrud Ysker bei der Stadt Achim beschäftigt. „Mich hat hier vor allem die Gestaltungsmöglichkeit in den verschiedenen Aufgabenbereichen gereizt“, sagt die Fachbereichsleiterin Bildung, Soziales und Kultur mit Blick auf die vielen Jahre beim selben Arbeitgeber. Ende April verlässt die 63-Jährige nun aber das Rathaus und wechselt damit in die passive Phase ihrer Altersteilzeit.

Seit 2009 war Ysker Leiterin des Fachbereichs und musste dort viele Dinge parallel stemmen. „Es ist wirklich ein sehr großer Fachbereich mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen.“ Neben Kitas und Schulen gebe es etwa mit der Jugendarbeit, dem Kulturbereich oder auch dem Integrationsmanagement noch andere wichtige Aufgabenbereiche, die sich zwar zahlenmäßig nicht so voluminös darstellten, aber für das Gemeinwesen in der Stadt eine große Bedeutung hätten. Um all das parallel managen zu können, sei immer ein konsequentes Zeit- und Kommunikationsmanagement nötig gewesen. „Dieser Spannungsbogen macht aber auch das Interessante des Fachbereiches aus“, ist Ysker überzeugt.

Nachfolgerin intensiv eingearbeitet

Bald gibt sie die Verantwortung dafür nun offiziell in neue Hände. Ihre Nachfolgerin Katja Luschei hat bereits zu Beginn der Jahres angefangen und wurde nun Schritt für Schritt von Ysker eingearbeitet. „Jede Veränderung bringt auch Positives mit sich“, sagt Ysker mit Blick auf ihre Nachfolgerin. „Und jeder neue Gedanke, der in Prozesse eingebracht wird, hat ja in der Regel auch was Bereicherndes.“

Ihr eigenes letztes Arbeitsjahr war indes aufgrund der Corona-Pandemie deutlich stressiger als erwartet. „Das hatte ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt“, gibt Ysker zu. Doch mit den Themen Bildung, Soziales und Kultur war sie für Bereiche verantwortlich, die von der Pandemie hart getroffen wurden. Immer wieder kamen neue Verordnungen, die meist innerhalb weniger Tage umgesetzt werden mussten.

„All meine Bereiche werden durch hoch qualifiziertes und engagiertes Personal getragen, aber wir kommen jetzt mittlerweile in der inhaltlichen Arbeit an so viele Grenzen.“ Insbesondere Kinder und Jugendliche seien die Verlierer der Pandemie. Doch auch im kulturellen Bereich werde es langsam eng. „Sozialpädagogische und kulturelle Angebote sind, obwohl auch neue Ideen umgesetzt wurden, in ihrer Wirkung begrenzt und sehr eingeschränkt.“ Die Auswirkungen der Pandemie bringe alle Menschen an ihre Belastungsgrenzen.

Ein guter Zeitpunkt also, um die Verantwortung abzugeben? „Das Ganze hat für mich zwei Seiten“, sagt Ysker. „Ich hatte einerseits genug Zeit, mich auf den Wechsel in eine spannende nächste Lebensphase vorzubereiten und dazu gehört eben auch die Abgabe der beruflichen Verantwortung.“ Allerdings gebe es durchaus noch Themen und Projekte, die sie eigentlich gerne zu Ende gebracht hätte. So habe sie etwa im Kitabereich ein großes Ziel nicht erreicht - nämlich den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz erfüllen zu können. „Die letzte Kita-Bedarfsplanung hat ja das erste Mal den Trend gezeigt, dass die absolute Anzahl der zu betreuenden Kinder im Krippenbereich rückläufig ist.“ Bis der Kitaausbau in den kommenden Jahren weiter vorangebracht worden ist, könnten aber immer noch nicht alle Kinder wunschgemäß versorgt werden.

Diese Tatsache hat der Stadt und damit auch Wiltrud Ysker als zuständiger Fachbereichsleiterin in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik von Eltern eingebracht. So wurde der Verwaltung beispielsweise vorgeworfen, nicht rechtzeitig auf steigende Kinderzahlen in der Stadt reagiert zu haben. Aus Sicht von Ysker müsse das jedoch differenzierter betrachtet werden. In der Vergangenheit sei beispielsweise die rasch explodierende Anzahl von Ansiedlungen, die eine vermehrte Nachfrage nach Kitaplätzen nach sich gezogen hat, zusammengekommen mit Zeiten, in denen die Stadtkasse nicht gerade gefüllt war. „Wir hatten zu der Zeit nicht noch mehr Möglichkeiten auszubauen.“

Starke gesellschaftliche Veränderungen miterlebt

Darüber hinaus müsse man bei der Diskussion um die Kitaplätze auch die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen beachten. „Als ich hier angefangen habe, da haben Kitagruppen drei Stunden am Tag Betreuung angeboten und das zwei Mal – in Vormittags- und Nachmittagsgruppen“, erinnert sie sich. Das habe sich gesellschaftlich stark verändert. „Und das hat eben auch in Achim seinen Preis gefordert.“

Ysker selbst hat all diese Veränderungen aus unterschiedlichen Positionen begleitet. 1982 fing die Diplom-Sozialpädagogin nämlich zunächst als pädagogische Mitarbeiterin in der Kita Nord an, drei Jahre später übernahm sie dann die Leitung der Einrichtung. In der Achimer Verwaltung war sie zunächst ab 1993 als Frauenbeauftragte und neun Jahre später als Leiterin des Bürgerservices tätig. Ihr weiterer Weg führte sie über die Leitung des Fachdienstes Soziales dann zu ihrer jetzigen Position. Wie ihr persönlicher Weg nun weitergehen wird, nachdem sie das Rathaus verlassen hat, dazu will sich Ysker noch nicht konkret äußern. Nur so viel: Es werde bestimmt eine Form des bürgerschaftlichen Engagements geben. „Langweilen werde ich mich sicher nicht – das tue ich heute nicht und das werde ich auch dann nicht.“