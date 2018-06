Reinhard Ries hat als Schulleiter der ersten Stunde maßgeblich dabei geholfen, die Schulform der IGS in Oyten zu etablieren. (Björn Hake)

Oyten. Die Verabschiedungsfeier des ersten Oytener IGS-Jahrgangs wollte sich Schulleiter Reinhard Ries dann doch nicht nehmen lassen. Und so hängte der 66-Jährige noch ein Arbeitsjahr zusätzlich dran als nötig, um vergangene Woche die Zehntklässler verabschieden zu können – wobei viele von ihnen der Schule dank der neu startenden Oberstufe erhalten bleiben. Ries wird diesen Meilenstein dann nur noch als Außenstehender verfolgen. Denn wenige Tage nach der Feier für die Schüler stand am Dienstag in der Aula der IGS die Verabschiedung des Schulleiters selbst an. Zwei Stunde lang gab es einen bunten Strauß an Liedern, Anekdoten, Aktionen und natürlich zahlreiche lobende Worte.

Zwar waren es letztlich nur sechs Jahre, die Ries für die IGS Oyten im Einsatz war, aber diese waren von außerordentlicher Wichtigkeit, wie alle Redner betonten. Schließlich galt es, eine ganz neue Schulform bei hohen Anforderungen mit Leben zu füllen. "Die Schulleitung war eine schwere Aufgabe", betonte Bürgermeister Manfred Cordes, der Ries' zeitliches Engagement in den vergangenen Jahren als "fast unanständig" bezeichnete. Die Planungsgruppe ließ die Entstehung der IGS noch einmal Revue passieren: "Du hast alle unsere Ideen unterstützt und uns aufgefordert: Macht und probiert." Das Kollegium hob neben der Tatsache, dass Ries nichts aus der Fassung bringen könne, unter anderem seinen Teamgedanken besonders hervor.

"Man muss schon etwas wagen"

"Was wäre ich ohne die Anderen?", wollte Ries passenderweise unterstrichen wissen. Er sei sehr dankbar, dass es Menschen gegeben hat, die diesen Weg in Oyten mitgegangen sind. "Man muss schon etwas wagen, was nicht Standard ist und ich bin mir sicher, dass dieser Weg, den wir hier eingeschlagen haben, der richtige ist", sagte der 66-Jährige, der zuvor 13 Jahre lang als Schulleiter in Kirchlinteln tätig gewesen war.

Zufrieden mit seiner Arbeit in Oyten zeigten sich die Schüler, die einige Worte zum Abschied an Ries richteten: "Sie waren der führende Kopf und wir mit ihnen als Schulleiter sehr zufrieden." Den "wertschätzenden und loyalen Umgang" sowie die "verlässliche, realistische und zielorientierte Art" betonte Stefan Weinreich von der Landesschulbehörde. "Ihr Name wird sicherlich mit der IGS Oyten und dem Konzept immer in Verbindung bleiben", richtete er an Ries. Die nächste Herausforderung mit der Oberstufe stehe nun für die noch junge Schule an. Passend dazu, dass der Grundstein zwar in den vergangenen Jahren gelegt wurde, aber damit die Arbeit nur bedingt weniger wird, erwähnte der scheidende Schulleiter ein Zitat von Berthold Brecht: "Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen."

Da trifft es sich gut, dass die Nachfolge für die Spitze der Schulleitung bereits geregelt ist – und das zur Zufriedenheit aller. Denn sie kommt aus den eigenen Reihen. Maria Schmidt wird diesen Job übernehmen und bekam von Ries als eine seiner letzten Amtshandlungen am Dienstag symbolisch den Schlüssel überreicht. Danach durfte er noch einige farbige Luftballons mit Wünschen gen Himmel steigen lassen. Ganz so, wie er es für die neuen Jahrgänge als Start in den neuen Lebensabschnitt eingeführt hatte. Und ein solcher beginnt nun auch für Ries – nur halt im Gegensatz zu den Schülern außerhalb des Schulgebäudes.