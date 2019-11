Der letzte Vorhang: Heinz Dieckmann und seine Frau Ingrid gehen in den Theater-Ruhestand. (Björn Hake)

Die letzten 27 Jahre folgten bei Heinz Dieckmann und seiner Frau Ingrid einem immer gleichen Schema – zumindest wenn es um ihr großes Hobby das Theaterspielen ging. Im November trafen sie sich mit den übrigen Mitgliedern der Theatergruppe Uphusen zum gemeinsamen Essen, schauten sich die Aufführung ihres vergangenen Stückes an und überlegten gemeinsam, welches Stück im kommenden Jahr von der Gruppe auf die Bühne gebracht werden soll. Im Dezember folgten die ersten Leseproben, zu Jahresbeginn begannen die Proben und im Frühjahr folgte dann die Aufführung. Auch in diesem Jahr wird die Theatergruppe diesen Rhythmus sicherlich beibehalten. Heinz und Ingrid Dieckmann werden dann allerdings nicht mehr mit dabei sein.

„Nach 61 Jahren Spielzeit auf der Bühne und 27 Jahren davon in Uphusen gehe ich nun in den Theater-Ruhestand“, kündigt Dieckmann an. Auch seine Frau, die über 50 Jahre als Maskenbildnerin aktiv war, tut es ihm gleich. Leicht fällt beiden dieser Schritt aber ganz offensichtlich nicht. „Wir haben uns in all den Jahren in die Herzen vieler Zuschauer gespielt und da fällt der Abschied natürlich sehr schwer“, gibt Dieckmann zu. Er sei zusammen mit den Zuschauern und seinen Schauspiel-Kollegen beim TB Uphusen mittlerweile wie eine große Familie. Jedes Jahr habe er im Saal des Hotels Haberkamp auf der Bühne gestanden. „Ich habe kein Jahr ausgelassen“, sagt er sichtlich stolz. Doch nun sei der Zeitpunkt gekommen, um Abschied von der Bühne zu nehmen. „Wir müssen aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, erklärt der 76-Jährige.

Viele Erinnerungen

Was ihm bleiben wird, sind die Erinnerungen an die vielen unterschiedlichen Stücke, in denen er mitgewirkt hat. „Am schönsten waren für mich die Stücke, in denen nicht einer im Mittelpunkt stand, sondern wir mit mehreren glänzen konnten“, berichtet Dieckmann. Doch natürlich, auch das gibt der passionierte Laienschauspieler zu, sei nicht immer alles glatt und nach Drehbuch gelaufen. Im Rückblick seien allerdings genau das die Situationen gewesen, die ihm am meisten Spaß gemacht hätten. „Improvisieren, das ist einfach mein Ding. Da habe ich durch die vielen Jahre auf der Bühne eine Menge Praxis gesammelt.“ Situationskomik, Pannen gekonnt überspielen, das Publikum einbeziehen, das sind Dieckmanns Stärken. „Den Henry Vahl von Uphusen haben sie mich manchmal auch genannt“, sagt Dieckmann und lacht. Vahl war in den 50er-Jahren ein bekannter deutscher Schauspieler, der in komischen Rollen vor allem kauzige, ältere Typen spielte.

Leidenschaft für das Theater

Die Leidenschaft für das Theater zeigte sich bei dem 76-Jährigen schon relativ früh. Bereits als achtjähriger Junge bastelte er aus alten Apfelsinenkisten eine Kasperlbühne und spielte im Garten für die Nachbarskinder Theater. Und diese Leidenschaft zog sich weiter durch sein ganzes Leben. So war er, bevor er in den 90er-Jahren bei der Theatergruppe des TB Uphusen einstieg, Leiter der Laienspielgruppe „Kuhkamp“ in Osterholz und anschließend Mitglied in der Theatergruppe des plattdeutschen Vereins in Hemelingen. Dieckmann und seine Frau gingen auch auf Tournee und hatte mit ihrer Wanderbühne über 40 Aufführungen im Jahr. „Die besten Jahre waren für mich aber die letzten 27 Jahre mit der Theatergruppe Uphusen“, ist sich Dieckmann sicher. „Da fing mein Theaterspielen erst so richtig an, denn ich konnte mich nur aufs Spielen konzentrieren und musste nicht zusätzlich auch noch Regie führen und alles organisieren.“

Leuchtende Augen

Wie sehr Heinz und Ingrid Dieckmann diese Zeit in Uphusen genossen haben, ist unverkennbar, wenn sie mit leuchtenden Augen in Erinnerungen schwelgen. „Es war einfach eine tolle Zeit“, sagt Dieckmann. Jetzt braucht er von all dem Theatertrubel aber erst einmal ein bisschen Pause. Daher will er sich das nächste Stück der Uphuser Theatergruppe auch nicht als Zuschauer angucken – zu schwer fällt ihm momentan noch der Abschied von all dem. „Ich muss das Theater erst einmal aus meinem Kopf kriegen“, beschreibt Heinz Dieckmann. Leicht wird das für den „Henry Vahl von Uphusen“ sicherlich nicht.