Die Badenerin Dörte Borzek muss einen ihrer alten Bäume fällen lassen, weil er vom Riesenporling befallen ist. (Björn Hake)

Es tue ihr weh, diesen Baum fällen zu lassen, sagt Dörte Borzek und lenkt den Blick auf eine stolze Buche, die vor 113 Jahren von ihrer Großmutter gesetzt worden war. Während weitere Exemplare in dem weitläufigen Garten der Badenerin absolut gesund erscheinen, hat sich der Riesenporling um den Fuß der Buche gelegt und verrichtet dort sein zerstörerisches Werk. Der üppig wachsende gelbbraune Pilz, der in Ausnahmefällen ein Gewicht von 70 Kilogramm erreicht, befällt zunächst den Wurzelbereich und verursacht eine Versorgungsstörung, die sich später durch eine Verringerung der Blattgröße und schrittweises Absterben der Baumkrone bemerkbar macht.

Genau diesen Verlauf habe sie in der Vergangenheit beobachten können, erklärt die 75-Jährige, die in fünfter Generation auf dem weitläufigen Areal an der Badener Bahnhofstraße lebt. Nach einem Unfall bewegungseingeschränkt, habe sie den Schaden erst relativ spät entdeckt, musste dann aber sehr bald erkennen, dass wohl nur sehr wenig Hoffnung besteht, das alte Gehölz zu retten. Um sich in ihrem Verdacht bestätigen zu lassen, hat sich Dörte Borzek an verschiedene Achimer und Bremer Fachfirmen gewandt, die sowohl für eine Analyse als auch für die Entnahme der Buche hohe Summen aufgerufen hätten. 300 Euro sollten fällig werden für ein Gutachten, knapp 2300 Euro für das Fällen des Baumes in Seilklettertechnik. Zudem sei die Bewertung der Situation durch die Spezialisten nicht eindeutig ausgefallen, was zu einer Verunsicherung ihrerseits geführt habe.

Stadt hat Antrag geprüft

Ein Anruf beim Forstamt Nienburg brachte schließlich Gewissheit: Ein derart befallener Baum – besonders Buchen sind gefährdet – berge ein hohes Gefahrenpotenzial, habe der überaus kompetent wirkende Gesprächspartner versichert; Eile sei zudem geboten, bevor einsetzende Herbststürme Unheil anrichten würden. Eine gleichlautende Auskunft erteilte Britta Draeger vom Achimer Bauhof und riet dazu, die Entnahme der Buche umgehend schriftlich zu beantragen. Dieses Vorgehen sei erforderlich, weil Bäume dieser Größenordnung grundsätzlich durch die Baumschutzsatzung der Stadt Achim geschützt sind.

Ist der Antrag eingegangen, erfolgt eine Prüfung des Falls durch die Stadt, die aber selbst keinen Beschluss fassen darf. Versehen mit einem Bericht der Behörde werde der Antrag zur endgültigen Klärung an den Landkreis Verden weitergeleitet, der dann sein Einverständnis für die Maßnahme aussprechen müsse, beschreibt Britta Draeger das vorgeschriebene Prozedere. Da Eile geboten scheint, muss Dörte Borzek sich in diesem Fall aber nicht daran halten, darf die Fäll-Aktion nach fachlicher Absicherung schon jetzt in Auftrag geben.

Ohne Seilklettertechnik sei die Aufgabe nicht zu bewältigen, weiß die Badenerin mittlerweile und ist sich darüber im Klaren, dass ein hoher finanzieller Aufwand mit den Arbeiten einhergehen werde. Obwohl sie ihre alten Weggefährten liebt, machen die damit verbundenen Kosten ihr schon zu schaffen, wie sie sagt; sowohl im Frühjahr als auch im Herbst würden allein die Entsorgung von Laub und Gartenabfällen mit jeweils etwa 600 Euro zu Buche schlagen. Begrüßen würde sie es im Übrigen, wenn die Stadt Achim dem Verdener Beispiel folgen, Container bereitstellen und für eine kostenlose Abfuhr sorgen würde.

Abschließend richtet Dörte Borzek einen Appell an die Besitzer alter Bäume und fordert sie dringend auf, diese im Hinblick auf eventuelle Schäden eingehend zu betrachten. „Viele Leute wissen vielleicht gar nicht um die Gefahren, die mit dem Fäulnisprozess einhergehen“, glaubt sie und weist auf Dächer, Autos und nicht zuletzt auf Menschen hin, denen umstürzende Bäume schnell zum Verhängnis werden könnten.