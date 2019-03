Die Band "Dicitonary of Funk" sorgte für ordentlich Stimmung im Ottersberger Tonstudio. (Björn Hake)

Ein Musikfestival über fünf Tage, mit fünf Bands in Ottersberg? Kaum zu glauben, aber wahr. Allerdings nicht „Open air“ und auf einer Wiese, sondern klein aber fein in einem Tonstudio im Zentrum von Ottersberg – gleich neben der kleinen Schwedenkirche. Das Tonstudio Hire von Christian Mayntz hatte auch in diesem Jahr wieder vom 1. bis 8. März eingeladen, die besondere Mischung aus Studioambiente und Livemusik zu genießen. Zum Abschluss der Festival-Reihe stand am Freitagabend die Gruppe „Dictionary of Funk“ auf der Bühne.

Mit Funk und Soul heizte die Band den Gästen am letzten Abend noch einmal so richtig ein. Die sieben Musiker brachten den Aufnahmesaal des Tonstudios mit eigenen Stücken auf Deutsch und gecoverten Songs in Bewegung. Besonders der Sänger konnte in der Club-Atmosphäre Nähe zum Publikum aufbauen. Anthony Carney, der jetzt seit einem Jahr fest bei der Band singt, forderte regelmäßig zum „Rudelsingen“ auf und die Gäste ließen sich lautstark mitreißen. Die Trompete, von Jan Thiele gespielt, setzte gekonnt Akzente und mit dem Saxofon sorgte Björn Christiansen für den nötigen Schalldruck, ohne den eine Funkband nicht auskommt.

Der charakteristische Funk-Bass-Sound der Gruppe kam von Erik Henkel, der von Andreas Jäger am Schlagzeug mit sicherem Rhythmus unterstützt wurde. Das Keyboard spielte Björn-Martin Reinhardt und so manch exotischer Klang rauschte über die Bühne. Die elektrische Gitarre nahm bei „Dictionary of Funk“ Stefan Berger in seine professionellen Hände und stachelte mit diversen Soli das Publikum zum Tanzen an. Seit 2001 touren die Musiker durch die Lande und bringen diese „Stimmungsmusik der besonderen Noten“ regelmäßig an ihre begeisterten Zuhörer.

Und Veranstalter Christian Mayntz zeigte sich nicht nur bei diesem Konzert sehr zufrieden mit der Resonanz der Zuhörer. Seit 2017 gibt es das kleine Studiofestival in Ottersberg mittlerweile und jedes Jahr würden mehr Gäste kommen. „Dieses Mal mussten wir an manchen Tagen wegen des großen Andrangs die Bude dicht machen“, freute sich Mayntz. "Nur am Sonntag hielt es sich in Grenzen, aber dafür haben über 3000 Personen den Livestream gesehen, was für die Künstler auch enorm wichtig ist.“ Zusammen mit seinem Sohn Jannick, der die Bildproduktionen des Studios macht, wird von jedem Auftritt ein Livestream gemacht und die Aufzeichnungen werden den auftretenden Gruppen später zur Verfügung gestellt, damit sie sich damit promoten können.

Den Startpunkt des diesjährigen Festivals setze am 1. März die Musikgruppe „Caliber 38 reloaded“, die ihr Funk- und Soul-Repertoire zum Besten gab. Bereits das erste Konzert war komplett ausverkauft. Christian Mayntz spielte indes selbst in der Band „Return“ mit und unter dem Titel „Best of Cover“ ging es dann auch am folgenden Tag im Tonstudio so richtig ab. Am Sonntag stand Singer/Songwriter Lou Dynia auf der Studiobühne und am 5. März war Rocksänger Max Buskohl zu Gast, unterstützt von der jungen Bremer Band „Boranbay".

„Das Umland war dieses Jahr unser Thema“, erklärte Mayntz. „Keine Gruppe kam weiter als 100 Kilometer von Ottersberg entfernt zum Festival.“ „Dictionary of Funk“ aus Bremen stellte dann beispielsweise am Freitagabend auch drei Stücke vor, die sie zum ersten Mal spielten. Und auch das ist einer der Gründe für diese Studio-Festivalreihe: Die Gruppen können neue Stücke testen und das Studio kann sich bei der Aufzeichnung beziehungsweise beim Streaming ausprobieren. „Die CD-Produktion hat sich stabilisiert“, sagte Mayntz. „Da viele Gruppen ihre CDs auf ihren Konzerten sehr gut verkaufen.“ Das Tonstudio Hire ist jedoch nur ein Standbein, da Vater und Sohn mit ihrer Live-Videoproduktion auch international unterwegs sind. Unabhängig davon soll es nächstes Jahr in Ottersberg aber in jedem Fall wieder ein Studiofestival geben.