Für die Zehntklässler der Realschule Achim stand im Rahmen der Verabschiedung auch ein Abschlussgottesdienst auf dem Programm. (Sebi Berens)

Zunächst mit einem Gottesdienst in der St.-Matthias-Kirche und später in der Sporthalle wurden nun die Abgänger der Realschule Achim verabschiedet. In den fünf Klassen haben 126 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse gemacht – und zwar rund 55 Prozent von ihnen den Erweiterter Sekundarabschluss I, knapp 39 Prozent den Sekunderabschluss I/Realschulabschluss sowie jeweils drei Prozent den Sekunderabschluss I/Hauptschulabschluss und den Hauptschulabschluss. Folgende Schüler wurden entlassen:

Klasse 10 a: Ahrens, Antonia; Airich, Hanna; Baschta, Maximilian; Begemann, Pia-Katharina; Bohlmann, Anna; Boje, Hauke; Dowidat, Maximilian; Hollinger, Nils; Holstein, Luca Janis; Khalil, Malva; Kiremit, Jasmin; Müller, Laura; Pak, Amina; Prin, Dominik; Rau, Alina; Rehling, Fabian; Schallhorn, Jason; Schlak, Elias; Templin, Joy-Millane; Undav, Nalin; Vetter, Tobias; Weiz, Julia; Welsch, Mara; Yüksel, Neval.

Klasse 10 b: Becker, Jasmin; Beutler, Anna; Brinkmann, Johanna; Bruns, Eliana; Castens, Fabian; Dudzig, Marcus; Ekici, Emir; Fieguth, Niklas; Gündogan, Yusuf; Harnisch, Amelie; Hünecke, Henrik; Jungmann, Kevin; Karakaya, Seyma; Klein, Steven; Klußmeyer, Phillip; Koro, Siamav; Landwehr, Lena; Löschner, Emily; Meinken, Mika; Möller, Emilia; Paderi, Giuliana; Possehl, Torben; Solak, Emirhan; Starke, Talysa; Swirski, Dennis; Tali, Seher; Torz, Luca; Uzun, Ali.

Klasse 10 c: Alassaf, Natalie; Anderleit, Kevin; Brockmann, Jonathan; Brozio, Dominik; Efe, Muhammed; Ehrhardt, Florian; Eitner, Pascal; Eske, Diana; Faltus, Sarah; Glodek, Jean-Philippe; Helmers, Fabio; Hosang, Marcel; Kirchner, Nicolas; Kizilboga, Ilhan; Konzok, Mia Melissa; Müller, Moritz; Quiring, Julia; von Rebenstock, Maren; Schengalz, Jennifer; Schimann, Isabelle; Schimann, Samuel; Senol, Yasmin; Silling, Tim; Tali, Can Leon; Tali, Celina; Wall, Sandra.

Klasse 10 d: Airich, Rahel; Alkilani, Salwa; Bindemann, Maja; Böhm, Mara-Lea; Bruns, Finja; Dreher, Jonah; Eichmann, Fenja; Grüner, Justin Noah; Heidt, Alex Alexander; Jans, Justus Peregrin; Kargus, Lea; Ketschau, Mirja; Konn, Elli; Lipps, Evelyn; Meinecke, Yannick; Perez, Oliver; Saam, Michael; Seifert, Valentin Pascal; Stürmer, Laurien; Vista, Joel; Wendt, Marlon; Wilkens, Jendrik; Wolfgart, Len Moritz; Yalcin, Civan.

Klasse 10 e: Akkurt, Selin; Baier, Leon; Brookmann, Max; Celik, Nur Sena; Diesendorf, Marius; Erdinc, Merve Nur; Grube, Lisa; Guse, Julika; Händel, Raphael; Hammermeister, Fabian; Heidt, Kristina; Hesse, Esther; Hügen, Tom-Luca; Jeising, Jacqueline; Karaschewski, Malin; Köster, Justin; Kukys, Kimberly; Leontiadou-Schreiner, Zoe-Sofia; Masuch, Ole; Mathofer, Merle; Mix, Marvin; Oetting, Niko; Schmitt, Leony; Vetter, Judith.